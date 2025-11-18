Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv

Un accident rutier a avut loc marți, 18 noiembrie, pe strada Soarelui din Constanța, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze. Traficul a fost restricționat temporar până la eliminarea oricărui pericol.

Potrivit Ziarul Amprenta, la fața locului au intervenit rapid echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență din cadrul Detașamentului Port a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD, în timp ce Detașamentul Fripis a sosit cu echipa specializată CBRN, pregătită să gestioneze eventuale scurgeri de gaze sau substanțe periculoase.

Pompierii au securizat zona, au verificat conducta avariată și au chemat echipele de la gaze pentru a opri alimentarea. Traficul a fost restricționat temporar, iar câteva persoane au primit îngrijiri medicale.

Patru locatari din două imobile și elevii de la Liceul de Marină au fost evacuați preventiv. Autoritățile investighează cum a pierdut șoferul controlul autoturismului.