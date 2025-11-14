Victor Ponta dezvăluie opțiunea sa pentru alegerile din București: „Cred că bătălia se dă între Băluță și Ciucu”

Fostul premier Victor Ponta a fost invitat joi în emisiunea „Puterea Știrilor”, unde a comentat candidații pentru Primăria Capitalei și a dezvăluit pe cine intenționează să voteze pe 7 decembrie.

„Nu e nimic rău să ai candidați mulți. Îți spun direct: dacă va candida Teodorovici, pentru că a fost alături de mine în campanie și pentru că îl apreciez, îl voi vota. Dacă nu, mă duc și îl votez liniștit pe Băluță. Adică nu am problema aia a românului – «dom’le, n-ai pe cine să votezi». Ce vrei, să votezi cu ăla? Dar votează, mă, cu creierul!”, a declarat Ponta.

Fostul premier a criticat, de asemenea, modul în care o parte a electoratului român își exercită votul, subliniind că adesea alegerea se face „contra” unui candidat, nu „pentru” cineva. „Așa e propaganda construită – să le întoarcă creierul. «Dom’le, trebuie să urâți pe cineva». Dar de ce trebuie să urâți? Poate vă place de cineva. Ei nu l-au votat pe Băsescu, ci să nu iasă Năstase. Nu l-au votat pe Iohannis, ci să nu iasă Ponta. Nu l-au votat pe Nicușor, ci ca să nu iasă Simion”, a explicat el.

În privința cursei pentru Primăria Capitalei, Victor Ponta a oferit un pronostic clar: „Cred că bătălia se dă între Băluță și Ciucu. Și cred că amândoi au experiență să fie primari buni. Eu, dintre ei, categoric îl votez pe Băluță”.

Întrebat dacă se așteaptă la retrageri de candidați în perioada următoare, Ponta a spus: „Nu știu asta. S-ar putea să se mai retragă unii”.