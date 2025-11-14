Daniel Băluță crede că Bucureștiul este sufocat de contrucții. „Nu mai e loc, acest oraș trebuie să se extindă”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că în București nu se mai poate construi, că nu mai e loc iar orașul trebuie să se extindă în viitor.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, susține că Bucureștiul trebuie să se extindă în viitor, pentru că în oraș nu se mai poate construi. Acesta invocă mafia imobiliară, care și în Sectorul 4 a atacat în instanță mai multe proiecte pentru cetățeni, precum parcuri, școli.

”Dincolo de PUZ-uri, dincolo de toate aceste aspecte, în acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc, apropo de abordarea pe care o am. De aceea, din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă. Ce trebuie făcut în regim de urgență în interiorul acestui oraș - clădirile aflate în risc seismic, neapărat, mai ales cele private. Trebuie sprijiniți oamenii să investească în această direcție. Atât prin procedura de autorizare, cât și mai ales prin modalități de finanțare. Casele-monument istoric, de asemenea trebuie să intre într-o procedură rapidă de autorizare, cu condiția să nu se schimbe nici din punct de vedere al suprafeței utilizate, nici din punct de vedere al înălțimii. Atâta timp cât sunt menținute condițiile inițiale, acestea reprezintă tipuri de imobile pe care în regim de urgență ar fi util să le autorizăm”, a spus Daniel Băluță la Digi24.

Candidatul PSD mai spune că este nevoie de o zonă metropolitană, unde toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător.

O nouă împărțire administrativ teritorială

Primarul Sectorului 4 afirmă că în curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României.

„Sunt două aspecte, unul legislativ și mă bazez pe faptul că în curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României. Această zonă București-Ilfov este o zonă interesantă de explorat pentru specialiștii în tipul acesta de administrație și că această modificare legislativă poate să fie consfințită și aprobată odată cu modificarea Constituției.

Pe de altă parte, avem realitatea. Realitatea este că mașinile, oamenii, activitățile din București și Ilfov, PIB-ul regiunii, care este în primele 10 din Europa, funcționează unitar. Tocmai pentru că cest organism viu, care este reprezentat de regiunea București-Ilfov, trebuie gândit corespunzător, astfel încât dezvoltarea lui să nu fie una haotică. Este exact ca atunci când vrem să facem o alee, ne uităm pe unde o iau oamenii. Ei singuri fac traseul pe care urmează să-l folosim. Tot așa e și aici. Oamenii ne-au arătat ce voiau. Noi trebuie să urmăm dorința oamenilor. Deja am făcut lucrurile astea”, afirmă Băluță.