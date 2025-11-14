Daniel Băluță, despre planurile pentru aeroportul din sudul Capitalei: „Poate deveni mai mare decât Otopeniul”

Construcţia unui aeroport în sudul Capitalei este o prioritate pentru Daniel Băluţă. Candidatul PSD la Primăria Generală a afirmat pentru fanatik.ro, că proiectul este deja în faza de prefezabilitate și ar putea depăși, în timp, Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

Daniel Băluţă susține că Aeroportul Bucureşti-Sud este un „must-have” pentru Capitală și pentru dezvoltarea regiunii. „Împreună cu Consiliul Județean Giurgiu, după ce am făcut studiul de oportunitate și studiul de prefezabilitate, căutăm un investitor cu care să facem un aeroport în parteneriat public-privat”, a declarat edilul pentru sursa citată.

El afirmă că proiectul este gândit în trei faze de dezvoltare, în funcție de creșterea fluxului de pasageri: „Pe măsură ce fluxul de pasageri crește, în aceeași măsură se dezvoltă şi aeroportul, devenind mai mare. Poate deveni mai mare decât Otopeniul!”

Potrivit lui Băluţă, viitorul aeroport va avea trei componente – pasageri, cargo și militară – și nu va deservi doar Capitala, ci și sudul României și o parte a Bulgariei.

„El nu se adresează numai Bucureştiului, ci şi zonei de sud a României, incluzând şi o parte din zona Plevna, Bulgaria”, a precizat candidatul PSD la Primăria Capitalei. Amplasamentul vizat este comuna Adunaţii-Copăceni, la 24 de kilometri de București.

Primarul Sectorului 4 afirmă că proiectul ar reduce decalajul de dezvoltare dintre nord și sud, generând locuri de muncă și investiții.

„De ce este necesar acest aeroport? V-am spus încă de la început că oraşul acesta are un decalaj de dezvoltare. Este o modalitate prin care zona de sud poate să se dezvolte fundamental”, a spus Băluţă, subliniind beneficiile macroeconomice ale investiţiei. „Gândiţi-vă la locurile de muncă bine plătite pe care le poate genera, la dezvoltarea macro.”

El consideră că proiectul ar contribui și la echilibrarea urbană: „Prin construcţia unui astfel de aeroport oraşul se echilibrează. Era conceptul de city in city, oraşul de 15 minute, un oraş în care găseşti absolut orice facilitate nu mai departe de 15 minute. Evident, pentru partea asta de sud, lipsa investiţiilor şi-a spus cuvântul.”

Băluţă a dezvăluit că ideea construirii unui aeroport în sudul Capitalei există încă din anii ’70. „Am constatat în documentaţia de la Ministerul Transporturilor că încă din 1973 oamenii se gândeau la această oportunitate”, a spus primarul. Acesta susține că proiectul a devenit acum o necesitate: „Este normal ca acest oraş să se dezvolte. Suntem prea mulţi pentru o suprafaţă atât de mică.”

În final, candidatul PSD afirmă că diferența sa majoră față de contracandidați este viziunea pe termen lung: „Cred că viziunea mă diferenţiază fundamental de ceilalţi contracandidaţi. Nu mă uit doar la ţevile sau la cablurile pe care trebuie să le schimbăm. Ele reprezintă nişte urgenţe urbane, [...] dar atunci când vorbim despre Bucureşti şi bucureşteni şi despre România, în general, trebuie să avem o perspectivă de dezvoltare şi o viziune pe termen mediu şi lung.”