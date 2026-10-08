Unde va fi montat primul lift exterior pentru un bloc vechi: a fost dată autorizația de construire

Primul lift exterior din România va fi construit într-un bloc vechi din București, după adoptarea Legii „Lift pentru viață”. Primăria Sectorului 2 este prima administrație locală din țară care emite o autorizație de construire în baza noii legi. Liftul va fi instalat la un bloc cu parter și patru etaje de pe strada Maior Coravu, care nu a fost prevăzut cu ascensor la momentul construirii.

Primul lift exterior din România va fi construit într-un bloc vechi Foto: sursa: Rares Hopincă/FB

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că administrația locală a emis autorizația de construire pentru liftul exterior care va fi realizat la blocul P3a–P3b din strada Maior Coravu nr. 33.

Imobilul are parter și patru etaje și nu a fost prevăzut cu lift atunci când a fost construit. Noua instalație va avea rolul de a îmbunătăți accesul în clădire, în special pentru persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și locatarii cu mobilitate redusă.

„Sectorul 2 este prima administrație din România care emite o autorizație de construire în baza Legii «Lift pentru viață». Pentru un om care nu poate coborî patru etaje, un lift înseamnă libertate”, a scris Rareș Hopincă pe Facebook.

Edilul a subliniat că, deși o asemenea investiție poate părea una simplă, pentru oamenii care au dificultăți în deplasare poate avea un impact major asupra vieții de zi cu zi.

„Acesta va fi construit la blocul P3a–P3b din Strada Maior Coravu nr. 33, un imobil cu parter și patru etaje care nu a fost prevăzut cu lift atunci când a fost construit. Pare o investiție simplă. Dar pentru un om în vârstă, pentru o persoană cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, poate schimba complet viața de zi cu zi”, a transmis primarul.

Potrivit acestuia, un lift poate face diferența între dependența de ajutorul altor persoane și posibilitatea de a ieși singur din locuință.

„Înseamnă să poată ieși singur din casă. Să ajungă la medic. Să meargă la cumpărături. Să-și vadă familia. Să nu mai depindă de altcineva pentru lucrurile firești”, a mai scris Hopincă.

Ce prevede legea „Lift pentru viață”

Proiectul din Sectorul 2 este realizat în contextul Legii nr. 153/2026, cunoscută drept „Lift pentru viață”. Actul normativ a dat drumul Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor, prin care pot fi finanțate lucrări pentru instalarea de lifturi, rampe sau platforme în blocurile vechi din România.

Programul se adresează asociațiilor de proprietari ale blocurilor construite până la 31 decembrie 1989, cu cel puțin trei etaje, care nu dispun de lift.

Sunt excluse clădirile încadrate ca monumente istorice, precum și imobilele cu risc seismic ridicat în situațiile în care intervențiile prevăzute de program nu sunt permise.

Prima etapă vizează cel mult 100 de condominii

În prima etapă, programul prevede intervenții la cel mult 100 de condominii, câte două pentru fiecare județ, pe o perioadă de 18 luni, potrivit Buletin de București.

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Această etapă este finanțată din fonduri europene. În cea de-a doua etapă, programul urmează să fie extins la nivel național, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene.

Proiectul de la blocul din strada Maior Coravu reprezintă prima autorizație de construire emisă de o administrație locală în baza acestei legi, potrivit anunțului făcut de primarul Sectorului 2.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Pentru ca un bloc să fie inclus în program, asociația de proprietari trebuie să verifice mai întâi dacă imobilul îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Decizia nu poate fi luată doar de președintele asociației. Este obligatoriu acordul proprietarilor, obținut prin convocarea Adunării Generale a Asociației de Proprietari și adoptarea unei hotărâri oficiale.

După acest pas, cererea de includere în program trebuie depusă la primăria locală.

Dosarul va conține cererea tip de includere în program, pusă la dispoziție de primăria locală, hotărârea Adunării Generale a proprietarilor și actele constitutive ale asociației de proprietari.

Lifturi exterioare, platforme sau rampe

Primăria Sectorului 2 nu intenționează să se oprească la proiectul din strada Maior Coravu.

„De aceea, nu vrem să ne oprim aici. Urmează să construim programul local pentru instalarea de lifturi și mecanismul de finanțare pentru lucrări. În funcție de fiecare clădire, acestea pot fi lifturi exterioare, platforme elevatoare, rampe sau alte soluții de accesibilizare”, a anunțat Rareș Hopincă.

Administrația locală își propune să găsească soluții pentru cât mai multe dintre blocurile construite fără ascensor.

„Obiectivul este să găsim soluții financiare și tehnice pentru cât mai multe din blocurile care au fost construite fără lift și care astăzi afectează calitatea vieții pentru seniori, pentru părinții cu copii mici sau pentru persoanele cu mobilitate redusă”, a transmis edilul.

Cine va deține liftul și cine va plăti întreținerea

După finalizarea lucrărilor de construcție și montaj, liftul va deveni proprietatea comună a blocului.

Asociația de proprietari va avea responsabilitatea să încheie contractele obligatorii pentru mentenanța și revizia tehnică periodică a ascensorului, cu operatori autorizați ISCIR.

Tot asociația va trebui să repartizeze cheltuielile pentru energia electrică și întreținerea liftului către proprietari, potrivit cotelor-părți sau regulilor stabilite de asociație.