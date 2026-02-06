Video Panică într-un bloc din Mumbai: O duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift. Două persoane, transportate la spital

Trei persoane au trecut prin momente de coșmar când o duzină de baloane umplute cu hidrogen au explodat și au luat foc într-un lift dintr-un bloc rezidențial din Mumbai. O femeie și un bărbat au fost răniți și transportați la spital, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Incidentul a avut loc marți seară în cartierul Goregaon, în vestul metropolei indiene. Poliția a anunțat că un bărbat și o femeie au suferit arsuri și au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile investighează dacă baloanele erau umplute cu hidrogen, gaz extrem de inflamabil, în loc de heliu, care este sigur și inofensiv. Cele două victime au depus și plângere împotriva vânzătorului baloanelor, conform poliției.

„Heliul, utilizat frecvent pentru umplerea baloanelor, nu este inflamabil. Hidrogenul poate fi folosit și drept combustibil, el se poate aprinde ușor în spații închise sau în apropierea surselor de căldură”, au explicat autoritățile, potrivit Independent.

Momentul exploziei surprins de camerele de supraveghere

Imaginile arată cum o femeie intră prima în lift cu un troler mic, urmată de un bărbat care transporta un sac mare de polietilenă plin cu peste o duzină de baloane. Când un al treilea bărbat încearcă să urce în lift, baloanele explodează brusc, formând o minge de foc care umple spațiul îngust cu flăcări. Cei trei reușesc să iasă rapid din lift, dar bărbatul cu baloane cade pe podea după ce iese pe hol.

Sursa video: Facebook / South China Morning Post

Clipul video a devenit viral pe rețelele de socializare, stârnind din nou îngrijorări privind pericolul baloanelor umplute cu hidrogen, care au mai provocat accidente similare în trecut.

Accidente similare în India

În 2025, baloanele cu hidrogen au explodat în timpul unei nunți, provocând arsuri mirilor. Într-un alt caz, o femeie a fost rănită când baloanele pe care le ținea s-au aprins lângă lumânările unui tort aniversar.

Poliția din Mumbai a transmis un avertisment public, îndemnând cetățenii să fie precauți și recomandând vânzătorilor să evite folosirea gazelor inflamabile, mai ales în clădiri rezidențiale și în spații închise.