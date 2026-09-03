 China a construit un lift de 288 de metri pentru copiii unui sat izolat. Mergeau trei ore până la școală, iar acum urcă în doar 50 de secunde | adevarul.ro
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China a construit un lift de 288 de metri pentru copiii unui sat izolat. Mergeau trei ore până la școală, iar acum urcă în doar 50 de secunde

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Un drum care dura mai mult de trei ore într-un singur sens a fost transformat într-o călătorie de câteva zeci de minute. În China, un lift din sticlă, construit pe peretele unui canion, îi ajută acum pe copii să ajungă mai ușor la școală.

Liftul de 288 de metri construit pe peretele unui canion
Liftul de 288 de metri construit pe peretele unui canion Foto: sursa X/ People's Daily, China

Noua instalație, denumită „Fuyao Ladder”, a fost construită în provincia Yunnan, în zona Marelui Canion Nizhuhe. Liftul are o înălțime de 288 de metri și urcă direct de-a lungul peretelui stâncos. Pentru copiii care locuiesc în comunitățile aflate în adâncul canionului, construcția a schimbat radical deplasarea către școală, relatează Interesting Engineering.   

Copiii petreceau ore întregi pe drum

Aproximativ 20 de copii din localitățile din apropiere mergeau la Școala Primară Guanzhai pe trasee montane abrupte și expuse. Drumul putea dura mai mult de trei ore într-un singur sens, astfel că deplasarea dus-întors ocupa peste șase ore dintr-o zi.

Potecile erau dificile, iar copiii trebuiau să parcurgă în mod regulat zone de munte greu accesibile. Din cauza distanței și a dificultății traseului, unii elevi erau nevoiți să rămână la școală în regim de internat.

Școala se află la aproximativ 1.650 de metri altitudine, în timp ce satul Nizhuhe este situat la peste 500 de metri mai jos, în interiorul canionului. În prezent, cea mai dificilă parte a traseului este parcursă cu ajutorul liftului.

Ascensiunea de 288 de metri durează aproximativ 50 de secunde

Liftul se deplasează cu o viteză de aproximativ 5 metri pe secundă. Astfel, urcarea între nivelul inferior și cel superior durează aproximativ 50 de secunde.

Cabina poate transporta până la 81 de pasageri, aproape de trei ori mai mulți decât instalația mai veche din zonă. Pereții transparenți le oferă celor aflați în cabină o vedere spectaculoasă asupra canionului în timpul urcării.

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Liftul funcționează împreună cu Qingyun Ladder, o altă instalație panoramică, înaltă de 268 de metri, care a fost inaugurată în 2022.

Împreună, cele două lifturi pot transporta aproximativ 1.200 de persoane pe oră.

Drumul complet până la școală durează aproximativ 30 de minute

Liftul nu reprezintă, însă, întregul traseu. Copiii ajung mai întâi la baza instalației cu un autobuz, apoi folosesc lifturile și continuă călătoria cu o telecabină.

În total, drumul către școală poate fi parcurs în aproximativ 30 de minute, față de cele peste trei ore necesare anterior pentru o călătorie într-un singur sens.

Pentru elevi și localnici, utilizarea instalației este gratuită. A fost amenajată și o rută specială pentru școlari, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să aștepte alături de turiști.

Un proiect dificil de construit

Realizarea liftului într-o zonă atât de greu accesibilă a ridicat numeroase probleme tehnice. Echipele de construcție au trebuit să lucreze într-un spațiu limitat, în condiții de umiditate ridicată, ceață persistentă și pe un teren dificil.

Structura din oțel necesită verificări periodice, iar instalația dispune de surse de alimentare redundante și echipamente de rezervă pentru situații de urgență.

Înainte de deschiderea pentru public, sistemul a fost supus unor inspecții independente pentru verificarea condițiilor de siguranță.

Liftul a devenit și o atracție turistică

Fuyao Ladder nu îi ajută doar pe localnici. Noua instalație a contribuit și la dezvoltarea turismului în zonă.

După intrarea sa în funcțiune, numărul zilnic al vizitatorilor ar fi crescut de la aproximativ 4.000 la 15.000. Capacitatea suplimentară a redus aglomerația și a permis unui număr mai mare de turiști să viziteze canionul.

Creșterea traficului turistic a creat, totodată, noi oportunități pentru localnici, în special în domenii precum transportul, serviciile de ghidaj și industria ospitalității.

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