Un șofer de 20 de ani, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina în Capitală

Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital, în noaptea de luni spre marți, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în zona Calea 13 Septembrie din București.

Un tânăr de 20 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în noaptea de 26 august, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat pe plafon la intersecția Calea 13 Septembrie cu strada Mihail Sebastian din București.

Potrivit Brigăzii Rutiere, evenimentul a avut loc în jurul orei 00.10, fiind sesizat prin apel 112. „Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe Calea 13 Septembrie, dinspre Șoseaua Progresului către Drumul Sării, la intersecția cu str. Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu refugiul din stația de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon”, se arată în comunicat.

Șoferul, rănit și transportat la spital

În urma accidentului, tânărul a fost rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Testările cu aparatele Alcooltest și DrugTest au arătat că acesta nu consumase alcool sau substanțe interzise. „Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ”, au transmis polițiștii.

Brigada Rutieră a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. „În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație”, se arată în comunicatul transmis.