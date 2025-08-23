Tragedie în Ialomița: un adolescent a murit după ce mașina condusă de un tânăr fără permis a intrat într-un gard

Un adolescent a murit, iar șoferul autoturismului, un tânăr de 19 ani fără permis, a fost rănit grav după ce a pierdut controlul volanului și a intrat într-un gard, sâmbătă după-amiază, pe DJ 201, în Axintele, Ialomița.

→ Imaginea 1/3: Accident în Ialomița FOTO ISU Ialomița

Din primele verificări, un tânăr de 19 ani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autoturismul într-un gard. În urma impactului, un pasager de 16 ani a murit, iar conducătorul auto a fost rănit grav, potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița.

Polițiștii au stabilit că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere fără permis, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.