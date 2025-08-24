Comuna Lerești îi plânge pe tinerii morți în tragedia din zona montană Portăreasa. Primarul Toader Marian: „Doi tineri deosebiți. Urmau să se logodească”

Primarul comunei Lerești, localitate de unde proveneau două dintre victimele accidentului tragic din zona montană Portăreasa, județul Argeș, a declarat că tânărul și tânăra urmau să se logodească.

„Suntem în stare de șoc, întreaga comunitate, după vestea tristă despre cei patru tineri. O tragedie care a îndoliat familiile acestor copii și pe toți cei care i-au cunoscut”, a declarat primarul comunei Lerești, Toader Marian pentru Antena 3 CNN.

Primarul mărturisește că îi cunoștea pe Ștefania și Ștefan, despre care a spus că erau „doi tineri deosebiți, care se iubeau și urmau să se logodească.”

Nu în ultimul rând, edilul a precizat că tânăra mai trecuse printr-un accident în urmă cu două săptămâni, însă atunci a fost vorba despre o tamponare ușoară.

Persoanele decedate în accidentul produs în zona montană Portăreasa, în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș, sunt patru tineri, doi bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani.

Potrivit polițiștilor, la volanul autoturismului se afla un tânăr de 20 de ani, din Brașov. Una dintre victime, un bărbat de 21 de ani, din Lerești, a scăpat ca prin minune, scrie Fanatik.

„Din verificările efectuate a rezultat că în această dimineață, cele 5 persoane s-ar fi deplasat, cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Brașov, către vârful Iezer, pe un drum forestier, unde s-ar fi răsturnat pe panta înclinată a versantului.

Un tânăr de 21 de ani, din Lerești, a fost găsit conștient și a fost transportat de urgență la o unitate medicală, cu ajutorului unui elicopter, pentru investigații de specialitate.

Șoferul autoturismului, de 20 de ani din Brașov, un alt tânăr, de 21 de ani, din Stoenești și alte 2 tinere de 20 si 23 de ani, din Câmpulung respectiv Lerești, au fost găsiți din păcate decedați”, au transmis oamenii legii.