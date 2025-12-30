Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut accelerat în ultimele 10 luni

Pierderile suferite de Rusia în războiul din Ucraina au crescut mai rapid în ultimele 10 luni decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, potrivit unei analize realizate de BBC.

Pe fondul intensificării eforturilor de pace în 2025, sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, în sursele rusești au fost publicate cu aproximativ 40% mai multe necrologuri ale soldaților decât în aceeași perioadă a anului precedent.

BBC News Russian, care monitorizează pierderile rusești alături de publicația independentă Mediazona și un grup de voluntari, a confirmat până în prezent numele a aproape 160.000 de militari ruși uciși în luptele din Ucraina. Publicația precizează însă că cifra reală este probabil mult mai mare, estimările experților militari indicând că datele confirmate ar reprezenta doar 45–65% din total. Astfel, numărul real al morților ar putea varia între 243.000 și 352.000.

Analiza se bazează pe rapoarte oficiale, presa locală, rețele sociale, monumente comemorative și morminte nou-apărute. Deși numărul necrologurilor este o estimare preliminară, acesta reflectă evoluția intensității luptelor de-a lungul timpului.

După un început de an 2025 relativ calm, numărul necrologurilor a crescut în februarie, odată cu primele discuții directe dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin privind încheierea războiului. Un nou vârf a fost înregistrat în august, în contextul întâlnirii celor doi lideri în Alaska, iar în octombrie și noiembrie – pe fondul amânării unui al doilea summit și al prezentării unei propuneri americane de pace – au fost publicate în medie 322 de necrologuri pe zi, de două ori mai mult decât media din 2024.

Creșterea pierderilor nu poate fi atribuită unui singur factor, însă Kremlinul consideră că avansurile teritoriale pot influența negocierile cu Statele Unite. Consilierul prezidențial Yuri Ușakov a afirmat recent că „succesele recente” ale armatei ruse au avut un impact pozitiv.

Potrivit NATO, Rusia a înregistrat aproximativ 1,1 milioane de morți și răniți de la începutul războiului, dintre care circa 250.000 ar fi decedați. BBC notează că estimările sale nu includ luptătorii uciși în milițiile din cele două regiuni ucrainene ocupate, al căror număr este evaluat între 21.000 și 23.500.

Și Ucraina a suferit pierderi semnificative. Președintele Volodimir Zelenski a declarat în februarie anul trecut că 46.000 de militari ucraineni au fost uciși și 380.000 răniți, adăugând că zeci de mii de persoane sunt date dispărute sau se află în captivitate. Pe baza mai multor estimări, numărul total al ucrainenilor uciși ar putea ajunge la aproximativ 140.000.