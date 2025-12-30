Beyoncé a devenit oficial miliardară, după un an extrem de profitabil

Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an financiar deosebit de profitabil, și a intrat într-un grup extrem de restrâns de artiști care au atins acest prag, anunță revista Forbes, citată de AFP.

La vârsta de 44 de ani, cântăreața texană se alătură astfel unui club exclusiv format din doar cinci muzicieni: soțul său Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen și Rihanna.

Potrivit Forbes, ultimul turneu al artistei, „Cowboy Carter Tour”, i-a adus peste 400 de milioane de dolari, devenind cel mai profitabil turneu al său din 2025. Anterior, turneul „Renaissance” a generat venituri de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Datorită acestor câștiguri, dar și veniturilor provenite din catalogul său muzical și din diverse acorduri comerciale, Beyoncé a devenit „a treia cea mai bine plătită muziciană din lume”, precizează revista, fără a publica însă o estimare exactă a averii totale.

Forbes subliniază că, deși artista a investit și în alte domenii – precum industria de înfrumusețare, băuturi sau modă – cea mai mare parte a averii sale provine din muzică. Acest lucru se datorează controlului strict asupra drepturilor catalogului său muzical, considerat extrem de valoros, și veniturilor masive obținute din turneele mondiale.

Beyoncé, cunoscută și sub supranumele „Queen Bey”, este laureată a 35 de premii Grammy, inclusiv premiul pentru albumul anului obținut în 2025. În luna mai, artista urmează să coprezideze Gala anuală a Metropolitan Museum of Art din New York.