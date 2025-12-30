Președintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Donald Trump și dezminte că ar fi discutat despre grațierea lui Netanyahu

Președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit luni afirmația omologului său american Donald Trump potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre o eventuală grațiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat în mai multe dosare de corupție, relatează AFP.

„Nu a existat nicio convorbire între președintele Herzog și președintele Trump de când a fost depusă cererea de grațiere”, a transmis Președinția Israelului într-un comunicat oficial.

Declarația vine după ce Donald Trump afirmase, într-o conferință de presă susținută la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, alături de Benjamin Netanyahu, că a discutat cu șeful statului israelian despre acest subiect. „Am vorbit cu președintele și mi-a spus că grațierea este în curs”, a susținut Trump.

Tot luni, Trump a pledat public pentru grațierea premierului israelian, descriindu-l drept „un premier pe timp de război” și „un erou”. „Cum să nu fie grațiat?”, a declarat liderul american, în timp ce Netanyahu, aflat lângă el, zâmbea.

Benjamin Netanyahu a depus oficial, la 30 noiembrie, o cerere de grațiere adresată președintelui israelian, susținând că procesele sale adâncesc diviziunile din societatea israeliană. Premierul este acuzat, împreună cu soția sa, că ar fi primit bunuri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari – inclusiv trabucuri, bijuterii și șampanie – de la miliardari, în schimbul unor favoruri politice.

În alte două dosare, Netanyahu este judecat pentru presupuse negocieri menite să obțină o acoperire mediatică favorabilă în două publicații israeliene. Premierul neagă toate acuzațiile.

Ulterior declarațiilor lui Trump, Președinția Israelului a precizat că, „în urmă cu mai multe săptămâni”, a avut loc o conversație între Isaac Herzog și un reprezentant al președintelui american, care a solicitat informații despre scrisoarea trimisă de Trump în noiembrie, prin care cerea grațierea lui Netanyahu. În cadrul acelei discuții, au fost oferite explicații privind stadiul proceselor, subliniindu-se că orice decizie va fi luată conform procedurilor legale.

În luna septembrie, Isaac Herzog sugerase că o eventuală grațiere ar putea fi luată în calcul, afirmând că procesele premierului „apasă greu asupra societății israeliene”.

Benjamin Netanyahu este primul șef de guvern din istoria Israelului inculpat în timpul exercitării mandatului.