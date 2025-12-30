Gripa face ravagii de Sărbători: peste 10.000 de cazuri noi într-o săptămână. Specialiștii avertizează că va fi mai rău în 2026

Numărul cazurilor noi de gripă a crescut alarmant în ultima săptămână, depășind 10.000 de noi pacienți chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă, avertizează specialiștii, subliniind că lucrurile se vor agrava în 2026.

Datele confirmă ultima prognoză că vom depăși 10.000 de cazuri noi pe săptămână chiar în perioada sărbătorilor.

„Valoarea de 11.174 cazuri noi înregistrate săptămâna trecută depășește deja maximele sezoanelor 2022 și 2023 și reprezintă o creștere cu 96% față de săptămâna precedentă, o nouă dublare a numărului de cazuri de gripă în România de la o săptămână la alta. Media de creștere din ultimele 9 săptămâni ale acestui sezon gripal a ajuns la 88% pe săptămână, o rată de creștere fără precedent în istoria ultimilor 10 ani de epidemii de gripă.

Chiar dacă rata de creștere din această săptămână a scăzut la jumătate față de săptămâna trecută, este aproape o certitudine că vom depăși 15.000 de cazuri noi, cu mult peste maximul istoric al sezonului gripal de anul trecut, care s-a înregistrat abia la finalul lunii ianuarie. Aceasta înseamnă că, și la o scădere a ratei de creștere la 25% în ianuarie, maximul actualului val de gripă va trece pragul de 20.000 de cazuri noi pe săptămână în luna ianuarie. Urmează ca raportul de joi să confirme sau să infirme această prognoză (prin extrapolare simplă)”, a precizat medicul Octavian Jurma.

A fost înregistrat și primul deces

Potrivit acestuia, valurile de gripă au o tendință de a coborî mai lent decât urcă și ne putem aștepta în 2026 la o lună ianuarie cu valori constante de peste 10.000 de cazuri pe săptămână în cel mai optimist scenariu și la valori constante peste 15.000 în cel mai pesimist scenariu.

„Din păcate, a fost înregistrat și primul deces, care marchează debutul curbei de creștere a deceselor în aceeași perioadă ca în sezoanele precedente.

Este mult prea devreme să anticipăm cum va evolua această curbă, pentru că sezonul gripal din acest an a evoluat similar cu sezoanele precedente până la finalul lunii noiembrie. Putem încă spera că numărul triplu de cazuri pe care îl înregistrăm nu se va traduce și într-o creștere proporțională a numărului de decese, mai ales că autoritățile sanitare au declarat alerta epidemiologică mai repede decât în anii precedenți, când era declarată după depășirea vârfului de cazuri, când nu mai făcea nicio diferență preventivă.â”, avertizează medicul, subliniind că această atitudine ceva mai responsabilă a autorităților a făcut ca numărul de vaccinări săptămânale să crească ușor la 27.000 de vaccinări pe săptămână, o tendință încurajatoare în contrast cu anii precedenți, când vaccinarea a rămas mult sub valorile normale de aproximativ 3 milioane de vaccinări antigripale anual, dinainte de pandemie.

Tulpina circulă de peste o jumătate de secol

Raportul pentru săptămâna trecută confirmă că și în România subclasa K a virusului gripal A(H3N2) este dominantă, deci România nu face excepție nici de data aceasta față de restul lumii, în ciuda excepționalismului predicat de negaționiști.

„Ca să nu lăsăm loc teoriilor „virus inventat de UE” să alimenteze propaganda pro-rusă, e important să subliniem că tulpina A(H3N2) circulă încă din 1968, când pandemia de gripă care a debutat în Hong Kong a provocat aproximativ 4 milioane de decese la nivel global în perioada 1968–1970.

Această referință istorică este importantă pentru a înțelege de ce și valurile de COVID-19 sunt în continuare mult mai virulente decât cele de gripă, chiar dacă virulența SARS-CoV-2 este în scădere, și, de asemenea, de ce vom continua să ne vaccinăm împotriva COVID-19 pentru mulți ani de acum înainte, exact cum procedăm pentru a ne proteja împotriva gripei, care continuă să circule în pofida oricăror măsuri pe care le-a luat omenirea până acum”, a adăugat medicul.

În opinia sa, dacă apariția anuală a acestor valuri de gripă și COVID este o certitudine, atunci și necesitatea de a scădea impactul acestor valuri asupra sănătății noastre și a celor dragi este o certitudine. Vaccinarea trebuie să facă parte din stilul nostru modern de viață, tocmai pentru că stilul nostru modern de viață ajută virusul să se adapteze și să se răspândească mai repede decât în trecut.

„Întoarcerea la trecutul „glorios”, când nu ne vaccinam și jumătate dintre copiii noștri mureau înainte de 18 ani, iar speranța de viață era sub 50 de ani, nu ne va ajuta; la fel cum viața noastră nu va fi mai bună dacă renunțăm să ne spălăm pe dinți sau la apa filtrată.

Deși spitalele sunt deja pline, la fel ca în anii precedenți, greul vine abia în ianuarie, la revenirea din vacanță, când răspândirea virusului în populație devine relativ omogenă.

De aceea, salut faptul că autoritățile sanitare din România vin să întărească, prin recomandări oficiale, cele neoficiale pe care le-am susținut alături de colegii mei, încă de la începutul acestui val neobișnuit de puternic de gripă.

Încă vă puteți vaccina gratuit sau contra cost. Puteți să vă protejați de infectare prin măsurile non-farmaceutice cunoscute (mască în spațiile aglomerate și spitale, aerisire, distanțare etc.) și există antivirale care vă pot reduce impactul bolii. Din fericire, gripa este o boală care încă este adresată instituțional în România și putem să ne folosim de acest avantaj pentru a ne feri de spitale în perioada critică care urmează”, atrage atenția Octavian Jurma.

În Olt toti pacienții internați sunt nevaccinați

Și în Olt a crescut considerabil, în ultimele zile, numărul pacienților cu afecțiuni respiratorii. Multe dintre cazuri sunt de gripă, confirmate prin evaluare clinică și/sau teste rapide. Pacienții vin cu temperatură mare, stare generală proastă, dureri de cap și dureri în tot corpul, cei mai afectați fiind copiii foarte mici și vârstnicii, dar și bolnavii cu afecțiuni cronice, în cazul cărora și complicațiile pot fi grave. În săptămâna 22-28 decembrie 2025, conform datelor Direcției de Sănătate Publică Olt, au fost confirmate la nivelul județului, clinic și prin testări rapide, 114 cazuri de gripă, aproximativ jumătate dintre pacienți necesitând internarea.

Șefa secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, medicul Oana Obretin, a precizat că s-au prezentat mulți pacienți care au fost diagnosticați cu pneumonie, necesitând internare. Sunt persoane cu afecțiuni preexistente, în special cu boli de inimă, care cel mai probabil au trecut printr-o gripă iar starea lor de sănătate s-a agravat.

„Niciun pacient vaccinat. Au zis că nu se vaccinează. De aproximativ 7-10 zile s-au înmulțit cazurile. Se prezintă cu febră, cefalee, tuse productivă, starea de curbatură, mialgii (n.r. – dureri musculare), altralgii (n.r. – dureri articulare)”, a precizat medicul, pentru „Adevărul”.

„Să nu mai stea acasă”

Copiii afectați de gripă sunt tratați într-un sector special în cadrul secției Pediatrie, în timp ce numărul adulților internați cuu gripă în secția de Boli Infecțioase a trecut de 30, ceea ce însemană 60% din numărul total de paturi. Temerea este că numărul celor care au nevoie de internare va continua să crească, având în vedere faptul că traversăm o perioadă în care oamenii frecventează spații aglomerate, se întâlnesc cu rudele, multe sosite din străinătate, și cu prietenii, petrec timp împreună, iar persoanele afectate de gripă pot fi contagioase chiar cu o zi-două înainte de apariția simptomelor. „Deocamdată avem decompensări la marii cardiaci, în special. (...) După Sfântul Ion o să apară un boom”, a adăugat dr. Obretin. Starea bolnavilor cu afecțiuni cronice afectați și de gripă se degradează rapid.

„Se decompensează din punct de vedere cardiac, încep să aibă dificultăți de respirație, au nevoie de oxigen, au tensiuni foarte mari. Lor le indic să vină spre Urgență, să nu mai stea acasă”, este apelul medicului.

Vârstnicii și copiii foarte mici sunt de asemenea expuși complicațiilor în cazul în care fac gripă, atrage atenția medicul. Medicii infecționiști au consultat în gardă și copii de doar trei-patru luni, aduși de părinți la Urgențe, motiv pentru care dr. Oana Obretin atrage atenția asupra necesității respectării regulilor de igienă și evitării aglomerațiilor, pentru a scădea riscul de îmbolnăvire, cu atât mai mult cu cât perioada de maximă circulație a virusurilor nu s-a încheiat.

„Vârful îl văd peste aproximativ două săptămâni. Se va împinge valul până spre februarie, chiar martie”, avertizează medicul.

La Urgențe pentru rețeta de medicament antiviral

Unul dintre motivele pentru care pacienții, chiar și cei care s-ar putea trata acasă în urma indicațiilor primite telefonic de la medicul de familie, de exemplu, se prezintă la camera de gardă este acela că nu pot cumpăra din farmacie anumite medicamente. Este cazul antiviralelor, care nu se pot elibera decât în baza unei rețete pe care să o prezinte fizic în farmacie.

Dr. Oana Obretin atrage atenția că tratamentul cu antivirale poate ajuta foarte mult, scurtând perioada de boală și ameliorând rapid simptomele, însă doar dacă este instituit la timp, respectiv în primele 48 de ore de la debutul bolii.

Pe de altă parte, farmaciștii confirmă că nu pot elibera antivirale fără ca pacientul să prezinte fizic rețeta (cu o rețetă transmisă pe what s app pacientul s-ar putea prezenta și la alte farmacii pentru a cumpăra același medicament) pentru astfel de medicamente. „Nu îi dai că s-a trezit pacientul că poate are gripă. Nu sunt bomboane”, atrage atenția Luiza Drăgoi, farmacist, președinta Colegiului Farmaciștilor Olt.

Pentru a preîntâmpina vizitele la camera de gardă, în cazul în care situația nu este foarte gravă, nu ar strica, pe de altă parte, să avem acasă, acum, de sărbători, și o „trusă de urgență”.

Pe lângă testul rapid de gripă, pe care îl putem cumpăra din farmacie, nu ar trebui să ne lipsească: analgezice și antiinflamatoare, un antispastic pentru musculatura netedă, medicamente antivomitive și antidiareice, un probiotic – de ajutor și în caz de diaree și în caz de indigestie, săruri de rehidratare (pentru a restabili echilibrul electrolitic în caz de diaree sau vomă severe).

„Am văzut mămici care-și plimbă copiii mici prin mall-uri”

Despre măsurile la îndemână pentru a scădea riscul de îmbolnăvire a vorbit, la solicitarea „Adevărul”, și Cristiana Geormăneanu, medic primar medicină de urgență, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

„Nu este târziu nici să ne vaccinăm. Ce mai putem face este să evităm aglomerațiile. Și aglomerațiile trebuie să le evite în special persoanele care sunt la extreme, adică copiii foarte mici și bătrânii, pentru că ei sunt vulnerabili. Tot cu vulnerabilitate destul de mare pentru contractarea virozelor, nu numai gripă, sunt și pacienții care au asociate boli cronice, mai ales cele care debilitează: diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, pacienții oncologici, pacienții cu boli renale cronice, cu boli hepatice cronice. Ei trebuie să evite aglomerațiile, mai ales în spații închise. Am văzut mămici care-și plimbă copiii mici, de câteva luni, prin mall-uri. Plimbări afară, da, dar nu în mall, unde este foarte mare aglomerație de oameni care vin la cumpărături. Unii tușesc, alții sunt în perioada de incubație...”, atrage atenția dr. Geormăneanu.

Alimentația sănătoasă este un alt aliat. Nu există „ceva care să ne crească imunitatea”, un produs-minune, așa cum cer pacienții, arată dr. Geormăneanu, în schimb există alimentație echilibrată: carne, lactate, brânzeturi, fructe, legume etc.. Din categoria alimentelor de evitat sau de consumat doar ocazional sunt produsele cu maioneză, produsele ultraprocesate, produsele fast-food etc..

Purtatul măștii, un gest care cu patru-cinci ani în urmă ne-a scutit de multe episoade de boală, ar trebui să-l readucem în obiceiuri în sezonul afecțiunilor respiratorii, mai arată dr. Cristiana Geormăneanu. „Nu este o rușine să purtăm mască, este o rușine să suflăm nasul și să trosnim... pe asfalt. Tușesc, scuipă și aruncă jos”, a mai atras atenția medicul.