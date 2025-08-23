Accident ciudat pe câmp, la granița dintre Olt și Dolj: un bărbat a murit după ce mașina în care era s-a răsturnat în canal

Un accident ciudat a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 22/23 august 2025, pe câmp, la granița dintre județele Olt și Dolj. O mașină în care s-ar fi aflat patru bărbați s-a răsturnat într-un canal, un bărbat decedând, iar un altul fiind rănit grav. Nu e clar ce căutau bărbații în zonă.

Accidentul s-a produs pe un câmp de la granița localităților Rotunda, din Olt, și Amărăștii de Sus, din județul Dolj.

„În noaptea de 22 spre 23 august a.c., ora 04.40, polițiștii din cadrul Secției nr.12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt cu privire la faptul că în extravilanul comunei Amărăștii de Sus, s-a produs un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane de sex masculin.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un bărbat, de 36 de ani, din județul Olt, în timp ce conducea un autoturism în extravilanul comunei Amărăștii de Sus, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile, într-un canal de desecare”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

În urma evenimentului rutier, un bărbat de 35 de ani, din județul Olt, pasager în autoturism, a decedat, au mai precizat polițiștii doljeni. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Primul apel, puțin după ora 3.00

După producerea accidentului, la 112 au fost recepționate două apeluri prin care s-au anunțat cele întâmplate, cel mai probabil efectuate de persoane din rândul celor aflați în autoturism. Primul a venit puțin după ora 3.00, un al doilea la câteva minute după. La fața locului au ajuns mai întâi polițiștii din Olt, aceștia constatând că accidentul s-a produs de fapt pe raza județului Dolj și anunțându-și, astfel, colegii din județul vecin, care au preluat cercetările.

„În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a mai transmis IPJ Dolj.

În localitatea Rotunda, din care sunt cei patru bărbați, circulă zvonuri conform cărora aceștia s-ar fi aflat la braconaj, aceasta fiind explicația prezenței autoturismului în zona respectivă. Localitatea este recunoscută, de altfel, pentru vânătorile ilegale la care participă oameni din zonă, doar că amploarea fenomenului s-ar fi diminuat comparativ cu situația din urmă cu 10-20 de ani, dintr-un motiv simplu: s-a împuținat vânatul.

Tânărul care a decedat era „un băiat care nu a făcut probleme”, după cum a declarat primarul comunei Rotunda, Laurențiu Tufiș. Tânărul era necăsătorit și, de la moartea părinților săi, îngrijea, împreună cu fratele său, o bunică.

Un alt bărbat aflat în autoturism ar fi suferit răni grave în urma accidentului, fiind transportat, conform surselor locale, la un spital din București.