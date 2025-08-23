search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Un șofer din Republica Moldova a provocat un accident rutier în timp ce era cu poliția pe urme

Publicat:

Un șofer de 32 de ani din Republica Moldova a fost încătușat sâmbătă dimineață, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în localitatea Osoi, județul Iași.

Urmărire în trafic la Iași FOTO: Arhivă

Un șofer care conducea cu viteză sâmbătă dimineață, în localitatea ieșeană Osoi, punând în pericol circulația rutieră, a ignorat semnalul polițiștilor, refuzând să oprească. 

Polițiștii au trecut imediat la urmărirea vehiculului, însă șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare și în localitatea Tomești a intrat în coliziune cu autoturismul aflat în fața sa, condus de o femeie de 42 de ani, din municipiul Iași.

Femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

”Șoferul a fost încătușat, din verificările efectuate stabilindu-se identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 32 de ani, din Republica Moldova. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative”, potrivit IPJ Iași.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

