Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Filmul tragediei din Munții Făgăraș. Ce planuri aveau cei cinci tineri aflați pe traseul de offroad. Doar unul a supraviețuit

Publicat:
Ultima actualizare:

Cei cinci tineri implicați în accidentul mortal din Munții Făgăraș ar fi vrut să vadă răsăritul de pe creste înainte de tragedie, însă mașina în care se aflau a ieșit de pe drum și a picat sute de metri în gol. Patru dintre ei și-au pierdut viața, iar al cincilea se află în stare gravă la spital.

Tragedia a avut loc în zona montană Portăreasa FOTO Salvamont Argeș
Tragedia a avut loc în zona montană Portăreasa FOTO Salvamont Argeș

Tinerii ar fi plecat la prima oră a dimineţii din localitatea Lereşti şi au condus mai bine de 30 kilometri prin Munţii Făgăraş. În zona Colţii Caprei - Portăreasa, şoferul ar fi ieşit de pe traseul accidentat, nu a mai putut controla volanul şi s-a răsturnat în râpă sute de metri.

"Până aici sus a venit, eşti nebun?", s-a mirat un martor, citat de Observator.

"Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga", spune un bărbat din zonă.

Autoturismul răsturnat a fost observat abia după câteva ore şi apelul la 112 a fost dat în jurul prânzului, după ce doi culegători de fructe de pădure aflați în zonă au auzit strigătele disperate ale supraviețuitorului. Nu aveau telefonul la ei si a mai durat până au ajuns acasă și au efectuat apelul la 112. 

Tragicul eveniment a avut loc în zona montană Portăreasa, din comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș.

Salvatorii s-au chinuit cu mai multe maşini de teren pentru a-i recupera pe tineri. Doar unul dintre ei a fost găsit în viață și transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul din Brașov.

"Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice. Este conştient. Era în şoc hipotermic", susţine un salvator.

Salvamontiștii care au participat la intervenție spun că este vorba de un accident offroad, cu un autoturism Suzuki, Vitara, care s-a răsturnat în jur de 200 de metri.

Potrivit primelor informații, tinerii erau din zonă, ştiau traseul montan şi plecaseră la drum cu o maşină de teren.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească cum s-a petrecut exact accidentul. Prima ipoteză ar fi legată de condiţiile meteorologice nefavorabile.

Piteşti

