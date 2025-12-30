search
Marți, 30 Decembrie 2025
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei

China a desfășurat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete și manevre navale și aeriene care, potrivit autorităților de la Beijing, au scopul de a simula un blocaj al insulei autonome. Exercițiile au fost condamnate de Taipei, care le-a calificat drept „intimidare militară”, relatează France24.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Manevrele militare, denumite „Misiunea Justiție 2025”, au început luni și se desfășoară pe parcursul a două zile, vizând blocarea principalelor porturi ale Taiwanului și simularea unor atacuri asupra țintelor maritime. Autoritățile taiwaneze au reacționat ferm, acuzând Beijingul de escaladarea tensiunilor în regiune.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său suveran și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei democratice. Marți dimineață, în jurul orei 9:00 (01:00 GMT), jurnaliști aflați în Pingtan – o insulă din China continentală, situată cel mai aproape de Taiwan – au observat o salvă de rachete explodând în aer, lăsând urme dense de fum alb.

Cel puțin 10 rachete au fost lansate la intervale de câteva secunde, fiecare provocând un zgomot puternic care a răsunat în întreaga zonă. Turiștii aflați pe insulă s-au apropiat de baricadele de pe litoral pentru a surprinde momentul cu telefoanele mobile.

La scurt timp după lansări, Armata Populară de Eliberare a anunțat că forțele terestre ale Comandamentului Teatral de Est au efectuat un exercițiu de tragere cu muniție reală pe distanță lungă.

Noua demonstrație de forță are loc în contextul unor vânzări recente de armament către Taipei din partea Statelor Unite, principalul garant al securității Taiwanului, dar și pe fondul declarațiilor premierului Japoniei, care a avertizat că folosirea forței împotriva insulei ar putea justifica o reacție militară din partea Tokyo. Luni, Beijingul a transmis că „forțele externe” care sprijină militar Taiwanul riscă să împingă Strâmtoarea Taiwan „în pragul unui război iminent”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că orice tentativă de a împiedica unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eșecului”.

China

