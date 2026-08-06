Trafic restricționat pe Bulevardul Eroilor din Capitală după ce carosabilul s-a surpat. Se circulă pe o singură bandă pe sens

Traficul pe Bulevardul Eroilor din București se desfășoară pe câte o bandă pe sens, după ce o surpare a părții carosabile a fost semnalată în zona Bd. Eroilor nr. 3. La fața locului intervine APA NOVA, a informat joi Brigada Rutieră.

Brigada Rutieră a anunțat că joi, 6 august, în jurul orei 16.30, a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unei surpări a părții carosabile în zona Bulevardului Eroilor nr. 3.

În urma incidentului a fost necesară intervenția imediată a societății APA NOVA pentru efectuarea lucrărilor, iar traficul rutier pe Bulevardul Eroilor este asigurat pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers, a informat Poliția printr-un comunicat.

Brigada Rutieră le solicită șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Totodată, pietonilor li se recomandă să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat temeinic și după ce conducătorii auto le-au înțeles intenția de traversare.