O tânără a fost abuzată sexual şi filmată în ipostaze intime în timpul unei petreceri private din Braşov. Agresorul a fost arestat preventiv

O tânără de 20 de ani a sesizat poliția după o petrecere organizată într-o locuință din Brașov, reclamând că a fost agresată sexual și filmată fără acordul său. Polițiștii spun că verificările au confirmat aspectele sesizate, iar un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv.

O petrecere organizată într-o locuință privată din Brașov s-a lăsat cu deschiderea unui dosar penal, după ce o tânără de 20 de ani a reclamat că a fost agresată sexual și filmată în ipostaze intime fără consimțământul său. Suspectul, un bărbat de 39 de ani din municipiul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru agresiune sexuală și violarea vieții private.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, tânăra a depus plângere imediat după petrecere, iar anchetatorii au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„Având în vedere gravitatea faptelor semnalate, poliţiştii au desfăşurat activităţi complexe de cercetare, fiind administrat un probatoriu amplu, care a inclus audieri, investigaţii şi alte măsuri operative, care au dus în final la stabilirea faptului că aspectele sesizate se confirmă. Astfel, poliţiştii au concluzionat că un bărbat de 39 de ani, din municipiul Braşov, ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei, generată de consumul de alcool şi de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa, context în care ar fi comis acte de natură sexuală asupra tinerei. Mai mult, acesta ar fi înregistrat, fără drept, imagini cu persoana vătămată aflată în ipostaze intime, pe care ulterior le-ar fi prezentat altor persoane, bineînţeles fără consimţământul acesteia”, a transmis IPJ Brașov.

După cercetările inițiale, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, iar bărbatul este cercetat penal pentru agresiune sexuală și violarea vieții private.

Cazul readuce în discuție problema violenței împotriva femeilor și a felului în care mesajele misogine promovate pe unele rețele sociale pot influența percepțiile și comportamentele tinerilor.

În acest context, specialiștii atrag atenția că expunerea repetată la conținut care normalizează abuzul, umilește femeile sau justifică astfel de comportamente poate contribui la formarea unor atitudini periculoase în rândul adolescenților.