 Calea Victoriei devine din nou pietonală în weekend. Se anunță activități sportive, pentru copii și momente de magie pe 15 și 16 august | adevarul.ro
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Calea Victoriei devine din nou pietonală în weekend. Se anunță activități sportive, pentru copii și momente de magie pe 15 și 16 august

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Centrul Bucureștiului devine din nou zonă pietonală în weekendul 15-16 august, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Calea Victoriei îi așteaptă pe bucureșteni și turiști cu activități sportive, ateliere creative, spectacole de magie și experiențe dedicate familiilor.

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” FOTO: Facebook
„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” FOTO: Facebook

În Piața Revoluției, în ambele zile, între orele 10:00 și 22:00, va fi amenajat un spațiu dedicat sportului și jocului. Vizitatorii vor putea juca tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă.

Cei care preferă activitățile creative sunt invitați în zona Parcului Kretzulescu, unde sâmbătă și duminică, între orele 11:00 și 13:00, va avea loc un atelier cu nisip colorat. Activitatea se adresează copiilor, părinților și bunicilor, care vor putea transforma materiale simple în mici creații artistice.

Sâmbătă, programul continuă cu un spectacol de magie. Între orele 18:00 și 19:00, Magitot va susține în zona Parcului Kretzulescu un spectacol cu surprize, umor și momente interactive.

La Cercul Militar Național, în ambele zile, între orele 17:30 și 20:00, publicul poate participa la campania „Emoții în Oraș”, inițiată de Asociația BeMotions. Evenimentul pune accent pe educația emoțională și dezvoltarea competențelor socio-emoționale, prin discuții, sesiuni de informare, resurse educaționale, activități interactive și un atelier de pictură în care emoțiile devin sursă de expresie artistică.

Calea Victoriei, închisă traficului rutier

Calea Victoriei va fi pietonală sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Intersecțiile nu vor fi afectate, iar traficul rutier va fi reluat în fiecare noapte, începând cu ora 23:00.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Programul activităților

Sâmbătă, 15 august:

10:00–22:00 – Piața Revoluției: activități sportive și recreative;

11:00–13:00 – zona Parcului Kretzulescu: atelier creativ cu nisip colorat;

17:30–20:00 – Cercul Militar Național: campania „Emoții în Oraș”;

18:00–19:00 – zona Parcului Kretzulescu: spectacol de magie susținut de Magitot.

Duminică, 16 august:

10:00–22:00 – Piața Revoluției: activități sportive și recreative;

11:00–13:00 – zona Parcului Kretzulescu: atelier creativ cu nisip colorat;

17:30–20:00 – Cercul Militar Național: campania „Emoții în Oraș”, organizată de Asociația BeMotions.

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” transformă una dintre cele mai cunoscute artere ale Capitalei într-un spațiu destinat plimbărilor, recreerii și activităților pentru toate vârstele.

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