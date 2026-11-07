 STB pregătește concedieri colective: 880 de angajați vizați. Primele preavize ar putea fi înmânate săptămâna viitoare | adevarul.ro
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Video STB pregătește concedieri colective: 880 de angajați vizați. Primele preavize ar putea fi înmânate săptămâna viitoare

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Societatea de Transport București (STB) se pregătește pentru una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, după ce a notificat autoritățile cu privire la intenția de a disponibiliza 880 de angajați. Potrivit reprezentanților sindicatului, primele preavize ar putea fi înmânate în perioada 9-15 noiembrie.

Pe lista concedierilor e se află și 145 de șoferi de autobuz
Pe lista concedierilor e se află și 145 de șoferi de autobuz Foto: FB STB

Liderul Sindicatului Transportatorilor din București, Vasile Petrariu, a declarat, într-o editie Studio STB,  că salariații incluși în planul de restructurare vor fi convocați la locul de muncă pentru a primi documentele de concediere din partea conducerii și a departamentului de resurse umane.

Petrariu a precizat că sindicatul nu a participat la selectarea persoanelor vizate, această responsabilitate revenind exclusiv administrației companiei.

Planul de concedieri nu afectează doar personalul administrativ.

Pe lista posturilor propuse pentru desființare se află și 145 de șoferi de autobuz, 38 de vatmani și 14 șoferi de troleibuz, în total 197 de posturi din personalul direct implicat în transportul călătorilor, relatează Oficiul de Știri.

Reduceri sunt prevăzute și în rândul casierilor, controlorilor și al altor categorii de personal administrativ.

În paralel, aproximativ 200 de angajați ar fi optat pentru programe de plecare voluntară, iar întregul proces de concediere colectivă ar urma să fie finalizat până la mijlocul lunii decembrie.

Restructurarea are loc în contextul în care STB a intrat în insolvență în septembrie 2026, iar conducerea încearcă să reducă cheltuielile și să implementeze un plan de reorganizare care să permită redresarea financiară a companiei.

Reprezentanții sindicatului avertizează că succesul reorganizării este esențial pentru viitorul societății. În lipsa unei redresări, există riscul ca Societatea de Transport București să se confrunte pe termen lung cu probleme mult mai grave, inclusiv posibilitatea falimentului.

Deși disponibilizările nu înseamnă automat reducerea sau suspendarea transportului public din Capitală, amploarea restructurării ridică semne de întrebare privind capacitatea companiei de a menține actualul nivel al serviciilor oferite bucureștenilor.

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