Anchetă explozivă la STB după dispariția a 1,5 tone de motorină. Percheziții la zece angajați

Polițiștii desfășoară o anchetă de amploare la Societatea de Transport București (STB), după ce zece angajați, majoritatea șoferi, sunt suspectați că au sustras aproximativ o tonă și jumătate de motorină din autobuzele companiei pe parcursul a aproape patru luni.

STB este în insolvență Foto: FB STB

În cadrul investigației, ofițerii Brigăzii de Poliție pentru Transport Public București au pus în aplicare, miercuri, 28 octombrie, zece mandate de percheziție în București și în județele Ilfov și Giurgiu, emise pe numele a 10 persoane cercetate într-un dosar care vizează infracțiunile de furt și complicitate la furt, potrivit TVR Info.

Ancheta penală a început pe 27 august 2026.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat în special pe timpul nopții, inclusiv în autobaza STB Ferentari. Suspecții ar fi profitat de particularitățile tehnice ale autobuzelor moderne pentru a extrage combustibilul fără a atrage atenția.

Conform informațiilor din anchetă, șoferii ar fi utilizat sistemul de înclinare al vehiculelor, conceput pentru accesul persoanelor cu dizabilități, pentru a facilita golirea rezervoarelor amplasate pe partea unde se află ușile autobuzelor.

Anchetatorii susțin că, în perioada monitorizată, cei implicați ar fi sustras aproximativ 1,5 tone de carburant.

Reprezentanții STB au transmis că vor lua măsurile care se impun în funcție de concluziile anchetei.

Dacă suspiciunile vor fi confirmate, angajații implicați riscă desfacerea contractelor de muncă, iar compania va încerca să recupereze prejudiciul.

Scandalul vine într-un moment dificil pentru operatorul de transport public din Capitală, care a intrat în insolvență în luna septembrie, având datorii de aproximativ 1,5 miliarde de lei.