Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Spaimă printre livratori: de ce își scriu pe rucsac că sunt români

Publicat:

În București, livratorii apelează la măsuri de siguranță, precum inscripția „RO” pe rucsac, pentru a se diferenția de colegii străini și a evita incidentele în trafic sau cu clienții.  

Livratorii români de mâncare și-au luat măsuri de protecție / Sursa foto: Vitalie Cojocari FB
Livratorii români de mâncare și-au luat măsuri de protecție / Sursa foto: Vitalie Cojocari FB

Luna trecută, un tânăr nepalez, livrator de mâncare în București, a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. 

Măsuri inedite de siguranță luate de livratorii români pentru a se diferenția de cei străini

Companiile de livrări de mâncare și alte produse de care oricine are nevoie prin casă au un număr extrem de mare de angajați, de la oameni care au familii pe care le întrețin, până la studenți care au nevoie de un program flexibil și de o sursă de venit, potrivit B365.ro

În contextul în care tot mai multe persoane consideră că angajații din Asia sunt „invadatori” ai României, acest loc de muncă a devenit unul nesigur pentru. Astfel că, anumite persoane au recurs al metode prin care să se diferențieze de livratorii străini pentru a nu fi agresați sau agasați de participanții la trafic, clienți sau alte persoane. 

Este și cazul lui Alin (nume fictiv), livrator român, întâlnit în trafic de jurnalistul Vitalie Cojocari - care a ținut să afle explicația chiar de la livrator, iar mai apoi a împărtășit-o pe rețelele sociale:

„L-am întâlnit în trafic azi și am reușit să vorbesc cu el. Să-i zicem Alin. Pe rucsacul de livrator avea scris mare și clar RO. Din nou, ușor de înțeles motivul. Totuși, am vrut să aud povestea chiar de la el. La un semafor, când s-a oprit pe dreapta, am reușit să discutăm”, a transmis Vitalie Cojocari. 

Livratorii au termeri puternice față de eventualitatea unor noi atacuri asupra lor

Cu toate că Alin este un om onest care muncește mult și conduce respectând ceilalți participanți la trafic, daca inscripția de pe rucsac ar lipsi, acesta ar fi supus unui comportament ostil din partea oamenilor. În cazul în care acesta nu ar fi indicat că este român, șoferii l-ar fi claxonat, înjurat sau chiar, în anumite situații, l-ar fi pus în pericol.

Livratorul a transmis că riscul din traficul bucureștean este prea mare și nu își dorește să și-l asume. De asemenea, acesta a mai informat și că nu are absolut nimic cu livratorii din Asia, și că nu înțelege comportamentul oamenilor față de ei:

„Nu am nimic cu ei, cu cei veniți. Am prieteni din Asia. Sunt oameni buni, ne înțelegem bine, nu înțeleg ce are lumea cu ei. Dar, ca să nu o pățesc, am luat această decizie: să scriu pe spate”, relatează, într-o postare pe Facebook, Vitalie Cojocari, .

Alin nu este singurul livrator care și-a pus „semn” pe spate pentru a arăta că este român. Având în vedere măsurile de precauție ce au fost luate de unii angajați ai firmelor de delivery, ne putem da seama că mesajele rasiste și de ură nu se limitează doar la mediul online, ci ajung și pe stradă. 

București

