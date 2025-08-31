search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Experiențele românilor cu imigranții: „O să devină din ce în ce mai rău”. Dezbaterea momentului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un livrator din Bangladesh a fost agresat pe stradă, în București, fiind insultat cu apelativul „invadator”. În paralel, un alt asiatic povestește într-un interviu video cât de mult îi place să trăiască și să lucreze în România. Între cele două perspective, pe Reddit a fost deschisă o amplă dezbatere despre rasism, salarii și pensii.

imigrant, lucrător, nepalez, construcții
Sursă foto: Pixabay

Populația activă este în scădere, iar fără aport extern sistemul nu mai rezistă, este concluzia mai multor utilizatori de pe Reddit, susținută și de INS. „Avem o populație muncitoare în scădere, care trebuie suplimentată din exterior, pentru că altfel nu se pot susține pensionarii”.

Imigranții văzuți la lucru

Pesimismul a fost dus mai departe: „O să ajungem o țară întreagă de moși, cu lumea a treia ca sclavii noștri și ai noștri sclavi la țările mai bogate? Sau așteptăm roboți și, după, tăiem elanul și lăsăm toți săracii să moară?” Frustrarea este alimentată de salariile considerate „mizerabile” și de prețurile mari la mâncare și taxe, „comparative cu țări mult mai bune”.

Un alt comentator a amintit și momentul în care serviciile de curierat ofereau venituri decente: „Aveam băieți care se întorceau înapoi pentru că le convenea să muncească în țara lor pe bani decenți. Avem mult mai multe probleme și o să devină din ce în ce mai rău.”

Cei de pe forum au legat discuția de dezbaterea clasică despre PIB și nivelul de trai. „Creșterea economică nu îmbunătățește viața cetățenilor în mod direct. Poți vedea câți imigranți sunt în vest și, totuși, din 2000 până acum nu au creșteri reale semnificative ale salariilor, dacă iei în considerare inflația.”

Un altul a completat că în vest economia s-a mutat deja pe alt plan: „Au infrastructură, spitale, borduri (noi punem constant borduri, probabil e nevoie în fiecare oraș de borduri noi odată la 2 ani), deci economia lor nu îi mai ajută vizibil pe ei.”

Dincolo de statistici, românii povestesc experiențe directe. „Am avut ocazia să angajez 3 imigranți pentru câteva munci prin ogradă și pot spune că sunt printre cei mai respectuoși și civilizați, cu etica de muncă excelentă, diligenți. I-am pus la masă în fiecare zi de lucru și am stat puțin de vorbă cu ei și pot spune că e o reală plăcere.”

Mesajul se transformă într-o critică dură la adresa extremismului: „Mi-e rușine că sunt conațional cu atâția extremiști spălați pe creier sau oportuniști precum Tanasă, Simion și susținătorii lor, exemplu puștiul ăla cordit neonazist care agresează oameni nevinovați pe stradă motivat de URĂ lipsită de orice sens.”

În opinia utilizatorului, tocmai cei care strigă „îmi apăr țara” ar fugi primii din România „în caz de război”.

Aceeași voce povestește că i-a contactat ulterior pentru altă lucrare și a fost „extrem de mulțumit”: „Dacă ești interesat de servicii similare, sunt sigur că poți să abordezi un curier să îl întrebi dacă are ceva colegi care sunt dispuși.”

Contrast cu diaspora românească

Un alt utilizator observă tranșant: „Momentan, ăștia nu fac în România ce fac românii în Anglia, Germania, Italia etc. Cel puțin nu am sesizat mânăriile făcute de ai noștri: furat, ‘combinat’, prostituție, trafic de persoane etc.

Amintirile personale au dus discuția mai departe. „Nici acolo nu sunt toți așa. Mama mea a lucrat în Cipru vreo 15 ani. Am fost și eu de vreo două ori pe acolo și unul dintre colegi, devenit ulterior și prieten de familie, era din Bangladesh. Omul era super ok, știa engleza la perfecție, mă înțelegeam foarte bine cu el. Deși era musulman, când am mers să facem un grătar, a venit și el cu noi și a mâncat și carne de porc. I-a plăcut, totul a fost în regulă.”

Citește și: Reacții dure după atacul asupra livratorului asiatic: „Un act de ură, xenofobie și violență”

Câțiva ani mai târziu, acel bărbat s-a căsătorit cu o româncă, locuiește în județul Timiș, a învățat limba și are un loc de muncă. „Un om respectuos, liniștit, harnic. Îi plăceau desenele animate și jocurile video, la fel ca mie. Da, din mii de oameni care vin în țară, o să fie și unii care poate nu sunt cum ar trebui, dar majoritatea sunt ok și își văd de treaba lor.”

Un alt user vine cu o observație: „Eu când văd pe Glovo vreun român știu sigur că mă va ține în telefon să găsească intrarea în bloc sau îi va fi lene să urce și va da motive, cu mici excepții evident. Când văd nume Malakhes sau whatever Nepal Bangla Pakistan, toți ajung la mine la ușă fără niciun deranj, fără nicio problemă. Tot respectul.”

Colegi nepalezi la corporație

Un angajat dintr-o multinațională povestește că doi colegi nepalezi i-au devenit mai apropiați decât mulți români: „Nu m-am înțeles cu românașii mei, cum m-am înțeles cu ăștia doi. Înțeles, vorba vine, prin Google Translate mai mult. Cumva ei au reușit să învețe în doi ani ceva română, eu neam din nepaleza lor!”

Ce l-a impresionat: seriozitatea la muncă, igiena, sprijinul oferit chiar și atunci când avea probleme lombare. „Acum vreo opt luni am avut o problemă financiară. Zic să-mi iau inima în dinți și am cerut unuia împrumut 1000 lei. Fără probleme m-a servit, bănuiesc că dacă era un românaș...”

El a detaliat și gusturile colegilor: unul e „mort după populara noastră, îi plac sarmalele cu carne de oaie”, celălalt e pasionat de munte și de limba portugheză. „Mort după zacuscă, i-am adus vreo trei borcane, și a ținut din ele trei luni.”

Concluzia lui: „Consideră că 70–80% din români sunt prietenoși și omenoși. Sper ca procentul să fie mai mare, neincluzând boi precum ăla de alaltăieri, cu lovitura... Oameni ca și noi, de altfel.”

Agresiunea, un tipar transmis social

De curând, psihologul clinician Luminița Tăbăran a explicat, pentru Adevărul, faptul că asemenea agresiuni nu apar dintr-un vid, ci au la bază un amestec de frustrare și tipare de violență transmise social: „Ceea ce s-a întâmplat este un caz izolat și nu aș generaliza această percepție la nivel național. Însă poveștile despre cum sunt tratați uneori românii peste graniță, poate chiar el a fost victima unui astfel de tratament, își pot pune amprenta pe modul în care îi privește pe acești oameni. Rasismul este o reacție personală introiectată din societate. Ajungem să credem că urâm anumite rase de oameni, dar dacă încercăm să ne justificăm opțiunea nu avem argumente solide, uneori doar povești auzite și transmise pe cale orală, ce pot fi chiar fără un fundament real.”

Citește și: Cum explică un psiholog atacul asupra livratorului asiatic

În același timp, Daniel Țecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), reamintea că România are una dintre cele mai mari diaspore din lume și că dublul standard este de neacceptat: „Este absolut de neconceput ca astfel de incidente să se întâmple în România, o țară care are una dintre cele mai mari diaspore din lume. Peste cinci milioane de români trăiesc și muncesc doar în Europa, iar majoritatea țărilor-gazdă i-au primit cu brațele deschise, oferindu-le un cămin și o șansă la o viață mai bună. Ne așteptăm, pe bună dreptate, la respect și tratament egal în străinătate, dar ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă în propria noastră țară.”

Cazul agresiunii asupra livratorului asiatic și povestea celuilalt livrator care spune că îi place să muncească în România arată cele două fețe ale aceleiași realități: pe de o parte, ura și prejudecățile alimentate de frustrare și propagandă; pe de altă parte, normalitatea conviețuirii și integrarea firească a imigranților.

Pe Reddit, vocile românilor oscilează între teamă, revoltă și solidaritate. Mulți recunosc însă că: România are nevoie de imigranți pentru a-și susține economia și sistemul de pensii. Experiențele pozitive relatate, de la livrările punctuale până la prietenii legate la locul de muncă, sugerează că, dincolo de etichete și extreme, cei veniți aici nu sunt o amenințare, ci un răspuns la o criză pe care statul român nu reușește să o gestioneze.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
De ce ar trebui să schimbi întotdeauna cearșafurile și prosoapele din casă înainte de a pleca în vacanță
playtech.ro
image
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui. Imagini și detalii de la fața locului
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Conjuncția Soarelui cu Mercur în septembrie. Cum afectează acest fenomen relațiile fiecărei zodii
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?