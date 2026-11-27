Ne este dor de vremurile de mult apuse, de anii în care bucuria sărbătorilor nu se măsura în valoarea cadourilor, ci în prezența oamenilor dragi. De vremurile în care bunicii ne întâmpinau în pragul casei, cu brațele deschise, cu zâmbetul cald și cu mirosul inconfundabil al bucatelor tradiționale.

Foto: pexels

Pe atunci, aveam mai puține lucruri, dar parcă aveam mai mult din ceea ce conta cu adevărat.

Mâncarea „à la bunica”, gustul pe care nu îl putem cumpăra

Cine nu își amintește de mirosul cozonacilor proaspăt scoși din cuptor, de sarmalele care fierbeau la foc domol, de plăcintele pregătite cu răbdare sau de pâinea caldă făcută în casă?

Era vestita mâncare „à la bunica”, acel gust inconfundabil pe care nici cel mai sofisticat restaurant nu îl poate reproduce. Nu pentru că ingredientele ar fi fost secrete, ci pentru că ingredientul principal era dragostea.

Astăzi, putem comanda aproape orice fel de mâncare, fără să ne ridicăm de pe canapea. Însă nu putem comanda gustul copilăriei, mirosul casei bunicilor sau vocea blândă care ne îndemna să mai luăm o porție.

Acestea sunt bucurii mărunte, dar neprețuite, a căror adevărată însemnătate o descoperim, din păcate, adesea abia atunci când devin amintiri.

Copilăria în care fericirea nu avea nevoie de tehnologie

Ne lipsesc și vestitele jocuri ale copilăriei: șotronul desenat cu creta pe asfalt, „lapte gros”, de-a v-ați ascunselea și toate acele jocuri care ne țineau afară până când părinții ne strigau să intrăm în casă.

Ne este dor de nerăbdarea cu care așteptam sosirea lui Moș Nicolae, de ghetuțele lustruite cu grijă în seara de 5 decembrie și de emoția dimineții următoare. Ne lipsește farmecul acelor seri în care îl așteptam pe Moș Crăciun cu sufletul plin de emoție și cu inocența copilăriei, când totul părea posibil, iar minunile făceau parte din firescul vieții.

Ne amintim de iernile în care ne adunam la săniuș, de obrajii îmbujorați de frig, de hainele ude de zăpadă și de râsetele care răsunau pe ulițe.

Mai târziu, bucuria copilăriei s-a transformat în întâlniri cu prietenii, în seri petrecute la un pahar de vin fiert, în povești depănate până târziu și în mese îmbelșugate, în jurul cărora se adunau toți cei dragi.

Nu știam atunci că trăiam momente de care, peste ani, aveam să ne fie atât de dor.

Foto: ChatGPT

Aceleași tradiții, dar cu oameni mai puțini în jurul mesei

Anii au trecut, copiii de odinioară au devenit adulți, iar bunicii, părinții și alți oameni dragi au plecat, pentru unii dintre noi, într-o lume din care nu se mai pot întoarce.

Astăzi, pregătim aceleași bucate, împodobim bradul, ascultăm aceleași colinde și încercăm să păstrăm tradițiile moștenite. Însă sărbătorile parcă nu mai au aceeași culoare.

În jurul mesei se simte absența celor care altădată îi dădeau viață. Un scaun rămas gol, o voce care nu se mai aude, o îmbrățișare pe care nu o mai putem primi. Detalii aparent mărunte, dar care cântăresc enorm în sufletele noastre.

Continuăm să gătim după rețetele bunicilor, să rostim aceleași urări și să respectăm obiceiurile lor. Nu doar din obișnuință, ci și pentru că, prin fiecare tradiție păstrată, simțim că o parte din ei continuă să trăiască alături de noi.

Dorul devine, astfel, o altă formă a iubirii.

Foto: sursa: arhiva personala

Cu o jumătate de inimă în cer și cealaltă aici, pe pământ

Sărbătorile de iarnă au această putere de a aduce laolaltă bucuria și tristețea, prezentul și trecutul, recunoștința și dorul.

Zâmbim alături de cei care încă ne sunt aproape, dar privirea ne fuge, uneori, către vremurile de altădată. Petrecem cu o jumătate de inimă plecată undeva, sus, și cu cealaltă prezentă lângă oamenii pe care viața ni-i mai îngăduie alături.

Poate că adevărata provocare a sărbătorilor nu este să recreăm întocmai fericirea de odinioară, ci să învățăm să ne bucurăm de prezent, fără să uităm trecutul.

Ceea ce ne rămâne de făcut este să prețuim timpul petrecut alături de cei dragi. Să îi sunăm cât încă le mai putem auzi glasul, să ne vizităm părinții și bunicii cât încă ne mai întâmpină în pragul casei. Să lăsăm deoparte telefoanele atunci când ne adunăm în jurul mesei și să ascultăm cu răbdare poveștile lor, oricât de familiare ne-ar fi.

Pentru că va veni, poate, o zi în care am da orice să le mai auzim o singură dată.

Sărbătorile de astăzi sunt amintirile de mâine

Nu mai putem întoarce timpul, nu mai putem fi copiii care așteptau cu nerăbdare venirea lui Moș Crăciun și nici nu îi mai putem aduce acasă pe cei care au plecat dintre noi. Putem însă păstra vie amintirea lor, ducând mai departe ceea ce ne-au lăsat mai de preț: frumusețea tradițiilor, căldura întâlnirilor în familie și bucuria sinceră a lucrurilor simple.

Avem, la rândul nostru, privilegiul de a le dărui copiilor noștri o parte din magia pe care am trăit-o cândva, transformând sărbătorile de astăzi în amintirile la care ei se vor întoarce, peste ani, cu același dor cu care noi privim acum spre propria copilărie.

Sărbătorile vin cu pași repezi. Să le întâmpinăm cu sufletul deschis, cu recunoștință pentru cei prezenți și cu o rugăciune pentru cei plecați.

Să aprindem luminile bradului, dar să păstrăm aprinsă și lumina amintirilor.

Pentru că, odată cu trecerea anilor, înțelegem că adevărata magie a sărbătorilor nu se afla sub brad, ci în oamenii care se adunau în jurul lui., iar cel mai frumos cadou, pe care atunci nu știam să îl prețuim îndeajuns, era faptul că eram cu toții acasă.