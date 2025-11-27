West Side Christmas Market se deschide pe 28 noiembrie: ce artiști vor cânta la târgul-festival din Sectorul 6

West Side Christmas Market, târgul de Crăciun din Sectorul 6 al Capitalei, se deschide vineri, 28 noiembrie, de la ora 17:00. În prima zi va cânta Andia, interpreta hiturilor ,,De la dela" și ,,La nevedere". Organizatorii anunță și un spectacol de artificii și lumini. Concertele vor continua pe tot parcursul târgului, care se desfășoară până pe 27 decembrie. Banii pentru organizarea evenimentului nu provin de la bugetul local, specifică primăria de sector.

→ Imaginea 1/4: FOTO Facebook West Side Christmas Market

Ce anunță organizatorii

Ediția din acest an a târgului de Crăciun din Sectorul 6 aduce:

- 60 de căsuțe cu bunătăți de sezon, vin fiert, dulciuri și decorațiuni și opt food truck-uri,

- un carusel și o roată panoramică de 33 de metri înălțime, care va oferi, spun organizatorii, o priveliște spectaculoasă asupra târgului;

- pationar extins la 750 de metri pătrați;

- Căsuța lui Moș Crăciun, care va fi extinsă, anul acesta, la 100 de metri pătrați. Copiii vor fi primiți zilnic acolo de un Moș care le va asculta dorințele și le va prelua scrisorile;

- drumul magic al renilor spre Laponia va prinde viață prin experiențele de realitate virtuală;

- unul dintre podurile din parc a fost „îmbrăcat” cu o perdea de 200.000 de luminițe, care vor crea imagini surpriză. În întreg parcul vor fi 400.000 de beculețe;

- terasă încălzită;

- seri de colindat

Evenimentul este organizat de Primăria Sectorului 6, în coloborare cu Untold și se autofinanțează.

Programul concertelor

Smiley, Loredana, Vunk, Fuego, Andia și Damian Drăghici sunt cap de afiș la târg. Concerte vor avea loc pe tot parcursul târgului. Programul pentru primele zece zile este următorul:

Andia – Vineri, 28 noiembrie 2025, ora 19:30

Breeze – Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 19:30

Simona Delegeanu – Duminică, 30 noiembrie 2025, ora 19:30

Vunk – Luni, 1 decembrie 2025, ora 19:30

Fuego – Miercuri, 3 decembrie 2025, ora 19:30

Damian & Brothers – Joi, 4 decembrie 2025, ora 19:30

Viorica Pintilie – Vineri, 5 decembrie 2025, ora 19:30

Smiley – Sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 19:30

Pe lângă aceștia, urmează să fie anunțați și alți artiști. Intrarea este liberă.

Programul West Side Christmas Market

Târgul va fi deschis zilnic, de luni până vineri, între orele 15.00 – 22.00, iar sâmbătă, duminică și de sărbători (inclusiv de 1 Decembrie) între 11.00 și 22.00.

Evenimentul se încheie după 30 de zile, pe 27 decembrie.

Primarul sectorului recomandă vizitatorilor să lase mașinile acasă, pentru a evita aglomerația și a se bucura fără griji de eveniment.

Se poate ajunge la tâg cu următoarele mijloace de transport în comun: