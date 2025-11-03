Risc de blocaj la lucrările Planșeului Unirii din București: constructorii cer plata facturilor restante

Lucrările la Planșeul Unirii, din centrul Capitalei, riscă să fie oprite din cauza întârzierilor la plata facturilor. Constructorul proiectului a avertizat că nu va continua lucrările dacă Guvernul nu achită suma restantă de aproximativ 135 de milioane de lei.

Până în prezent, lucrările aflate în fazele 1 și 2 au atins doar 25% din progresul total, iar costurile depășesc deja bugetul alocat pentru acest an.

Constructorul a precizat că, deși pentru 2025 au fost bugetați 150 de milioane de lei, cheltuielile au ajuns deja la 200 de milioane de lei.

„Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor. Vom vedea la anul. Dacă nu ne alocă bani, evident că va trebui să ne oprim la această fază, dar avem promisiuni că această lucrare este prioritară pentru că e totuşi mijlocul Bucureştiului, este extrem de circulată zona, influenţează viaţa multor bucureşteni. Şi, odată începută, şi ştiţi bine în ce condiţii a fost începută, trebuie finalizată. Stadiul lucrării în momentul de faţă e undeva la 25% după cinci luni”, a spus antreprenorul Cristian Erbașu, pentru Agerpres.

Suma totală inițială alocată proiectului era de 800 de milioane de lei, însă compania avertizează că fără o rectificare bugetară la începutul anului, lucrările vor fi oprite la stadiul actual.

Lucrările la planșeu sunt programate să se încheie în 2027, iar pasajul în 2028.

În paralel, patronatele din construcții se vor întâlni luni, 3 noiembrie, cu ministrul Finanțelor pentru a discuta posibilități de reducere a impozitelor pe muncă și sprijin financiar suplimentar pentru companii, în contextul nemulțumirilor legate de reducerea contractelor finanțate prin programul Anghel Saligny.