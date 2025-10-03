Lucrările de la planşeul Unirii vin cu restricții de circulație în Sectorul 4. Ce zonă este vizată

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Astfel, luni, 6 octombrie, va fi restricționată circulația vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piața Unirii, pe bd. Unirii dinspre bd. Mircea Vodă către Piața Constituției.

”Brigada Rutieră vă recomandă să respectați semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circulați cu atenție sporită și să respectați semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri”, potrivit unui comunicat.

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie și prevăd înlocuirea planșeului vechi, realizat în urmă cu aproape 100 de ani, cu o structură nouă care să corespundă standardelor actuale de siguranță, inclusiv pentru transportul public.