Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Daniel Băluță spune că există șanse ca lucrările la Planșeul Unirii să se încheie mai devreme decât s-a estimat. Restricțiile și traseele valabile de luni

Publicat:

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat sâmbătă că lucrările la Planșeul Unirii sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru. Edilul a precizat că există şanse ca acestea să se încheie mai devreme decât termenul avansat. Până atunci, o nouă serie de măsuri şi restricţii de circulaţie va intra în vigoare pe 6 octombrie.

„Lucrările de la planşeul Unirii, deşi se anunţau extrem de complexe şi cu risc semnificativ de întârziere în privinţa execuţiei, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru pentru că, dacă vom reuşi să menţinem acest ritm, sunt şanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranţă a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit iniţial. Pe de altă parte, însă suntem nevoiţi să ne gândim la graficul de lucru şi modul în care oamenii vor circula în zona şantierului, prin folosirea unei noi rute de circulaţie pentru următoarele şase luni", a precizat Băluţă, citat de Agerpres.

Participanţii la trafic trebuie să folosească rutele alternative stabilite de către specialiştii comisiei tehnice de circulaţie, a mai spus primarul.

„Rutele alternative sunt după cum urmează: dinspre Piaţa Alba Iulia, dreapta, prin faţa magazinului Unirea, apoi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, înainte, prin faţa magazinului Unirea şi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Parlament, dreapta, pe lângă Patriarhie, către restaurantul Horoscop şi tot înainte pe Splaiul Independenţei sau pe Bulevardul Unirii către sectorul 3. În aceste condiţii, vom muta utilajele pe care le-am avut până acum în parc, în zona fântânilor şi vom continua în acelaşi ritm alert munca pe care o derulăm de aproape patru luni", a precizat Daniel Băluţă.

Potrivit edilului, până acum, constructorii au lucrat la trei din cele patru etape ale proiectului.

„Astăzi, avem deja executaţi 161 de piloni foraţi, din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planşeu şi care vor deveni parte integrantă a noii construcţii. În total, muncitori au integrat până acum peste 6.500 tone de armătură în interiorul pilonilor foraţi şi peste 4.000 metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna şi prima secţiune a noului planşeu", a adăugat Băluţă.

„Noile trasee vor intra în vigoare luni dimineaţă”

Primarul a precizat că noile trasee vor intra în vigoare luni dimineaţă, menţionând că publicul va fi informat de aceste modificări pe canalele social-media, televiziuni, radiouri şi prin spoturile pregătite.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Primarul a anunțat că lucrările sunt avansate. FOTO captura video Facebook Planșeul Unirii
Primarul a anunțat că lucrările sunt avansate. FOTO captura video Facebook Planșeul Unirii

În aceste condiții, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

București

