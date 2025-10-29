search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Au fost semnate două contracte „esențiale” pentru infrastructura din zona Moldovei. Valoara lor depășește 10 miliarde de lei

0
0
Publicat:

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat miercuri, 29 octombrie,contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză, în valoare de 10,2 miliarde de lei, pentru Autostrada Unirii (A8) şi Drumul Expres Focşani - Brăila.

„Astăzi am semnat încă două contracte de proiectare şi execuţie având o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA, respectiv 12,4 miliarde lei cu tot cu TVA, însumând o lungime de 105 km. Este vorba despre sectorul 2B Grinţieş - Pipirig, unul dintre cele mai provocatoare segmente ale autostrăzii montane A8 - Autostrada Unirii. Acesta are o lungime de 32 km şi va avea provocări tehnice deosebite din punct de vedere al structurilor şi al tunelurilor ce fac obiectul acestui contract. Celălalt tronson pe care l-am semnat astăzi este drumul expres Focşani - Brăila. El va face legătura între podul de la Brăila şi autostrada A7. Chiar dacă la prima vedere pare un segment mai simplu, va avea şi acesta provocările lui. În zonă, pânza freatică este destul de sus, mai sunt şi zone inundabile, deci aici antreprenorul va avea provocările sale”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii, 2B Grinţieş - Pipirig, contractul pentru lucrări de proiectare şi execuţie a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct SRL (lider asociere) - Euro-Asfalt d.o.o. - Tehnostrade SRL - Spedition UMB SRL şi are o valoare de 5,97 miliarde lei.

Al doilea contract, cel pentru construirea Drumului Expres Focşani - Brăila (73,5 km) a fost atribuit luna trecută asocierii de constructori din România SA&PE Construct SRL (lider asociere) - Spedition UMB - Tehnostrade SRL - Arcada Company.

A fost semnat și contractul pentru Drumului Expres Focşani - Brăila. FOTO Facebook Ciprian Șerban
A fost semnat și contractul pentru Drumului Expres Focşani - Brăila. FOTO Facebook Ciprian Șerban

„Antreprenorul îşi poate gândi programul de lucru pe toţi cei 73 de kilometri”

Termenul de realizare pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract este de 42 de luni, iar valoarea de 4,29 miliarde lei.

„Pentru cele două contracte pe A8, tronsonul 2B, avem o asociere română-bosniacă, iar pentru Focşani - Brăila avem o asociere de constructori români, ceea ce ne bucură şi mai mult, fiind doar companii româneşti care vor construi acest lot. Antreprenorul îşi poate gândi programul de lucru pe toţi cei 73 de kilometri, astfel încât să-şi asigure drumurile tehnologice, să-şi aducă materialul din gropile de împrumut, să-şi asigure organizările de şantier, să facă, practic, toată gândirea necesară execuţiei, dar, aşa cum am spus, într-adevăr, el poate fi dat în trafic şi pe loturi, dacă acestea vor fi gata.", a mai spus Budescu.

„La lotul 2B discutăm de 14 luni perioada de proiectare şi 40 de luni perioada de execuţie”

Directorul general al CNIR a adăugat:

„Mai mult, noi am cerut în caietul de sarcini ca şi spaţiile de servicii să fie finalizate cu şase luni înaintea finalizării efective a tronsonului de autostradă, deoarece ne dorim să le finalizăm şi pe acestea şi, în momentul când deschidem autostrăzile, să existe şi spaţii de servicii, aspect pe care l-au reclamat toţi participanţi la trafic până acum. La lotul 2B discutăm de 14 luni perioada de proiectare şi 40 de luni perioada de execuţie, iar la Focşani - Brăila avem 6 luni perioada de proiectare şi 36 de luni perioada de execuţie”

Gabriel Budescu a subliniat că aceste două contracte sunt esenţiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne şi asigurarea conectivităţii între regiuni şi nu s-au depus contestaţii.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
mediafax.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Google va solicita datele din cartea de identitate tuturor persoanelor care au un telefon Android!
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!