Video Urmărire nebună pe străzile din Constanța. Un șofer a fugit de polițiști și a provocat un accident

O urmărire spectaculoasă a avut loc sâmbătă noaptea pe străzile din Constanța, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în zona CET. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje ale Poliției Rutiere și s-a încheiat cu un accident rutier în zona străzii Unirii.

Totul a început în jurul orei 23:30, când agenții din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au încercat să tragă pe dreapta un autoturism suspect, pe strada Cumpenei. Conducătorul auto a ignorat semnalele luminoase și acustice și a accelerat, pornind într-o cursă nebunească prin oraș.

Urmărirea s-a desfășurat pe mai multe artere din municipiu, în condiții de trafic intens. Fugarul a pus în pericol pietonii și ceilalți participanți la trafic, traversând intersecții cu viteză și circulând haotic.

Cursa s-a încheiat violent la intersecția străzilor Unirii și Răchițasi, unde autoturismul urmărit a lovit o altă mașină aflată în trafic. În urma impactului, șoferul a abandonat vehiculul și a fugit pe jos, lăsând în urmă pasagerul din dreapta, care a fost reținut de polițiști.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

După câteva ore de căutări, în jurul orei 2:00, polițiștii au reușit să-l identifice pe fugar. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani, din municipiul Constanța. Acesta a fost condus la sediul Poliției pentru audieri. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor incidentului și a tuturor infracțiunilor comise.