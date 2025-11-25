search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Scandal în Parcul IOR: copaci tăiați fără aviz, Poliția oprește lucrările, iar polițiștii locali sunt anchetați pentru neglijență

0
0
Publicat:

Tăierile ilegale de copaci din Parcul IOR au stârnit marți, 25 noiembrie, un adevărat scandal: cetățenii au încercat să oprească lucrările fără autorizație, iar polițiștii locali nu au intervenit. Poliția Secției 12 a ajuns prompt la fața locului, a oprit lucrările și a demarat verificări asupra persoanelor implicate.

Tăieri ilegale în București FOTO: captură video
Tăieri ilegale în București FOTO: captură video

Polițiști din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 12 Poliţie au intervenit, marți, în Parcul IOR, zona recent retrocedată, după ce au fost sesizați prin apel 112 cu privire la tăieri ilegale de copaci și un conflict între mai multe persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat că administratorul terenului tăia arbori fără a deține autorizațiile necesare, în timp ce mai multe persoane au încercat să-l oprească, generând discuții contradictorii.

Pentru prevenirea escaladării conflictului, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

În timpul intervenției, a fost identificat și un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care transporta pe domeniul public masă lemnoasă fără aviz de însoțire a mărfii.

„Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 23 Poliţie pentru clarificarea situaţiei şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii nr. 171/2020”, a mai anunţat Poliţia.

La fața locului erau și polițiști locali de la Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului, care nu au intervenit pentru a opri tăierile și nici nu au aplicat sancțiunile legale prevăzute de H.C.G.M.B., fapt pentru care Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu pentru neglijență în serviciu.

„În acest context, polițiștii Secției 12 au intervenit prompt, dispunând de îndată oprirea activității ilegale de tăiere a arborilor și stabilind identitatea tuturor persoanelor implicate. Ulterior, acestea au fost preluate de Poliția Locală a Municipiului București pentru aplicarea măsurilor contravenționale aferente competenței instituției. Având în vedere cele constatate, Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu, întrucât polițiștii locali aflați la fața locului nu au intervenit pentru a opri imediat activitatea ilegală și nu au aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă”, a transmis Poliția. 

Poliția Capitalei reafirmă că acționează ferm și în litera legii pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv prin intervenții rapide menite să împiedice producerea unor prejudicii asupra mediului sau asupra proprietății publice și private.

Potrivit administratorului public al Capitalei, Lucian Judele, incidentele „par desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”, iar tăierile au fost realizate fără aviz și fără a ține cont de siguranța trecătorilor.

Judele a criticat modul în care șeful jandarmilor și-a depășit atribuțiile, afirmând că tăierile sunt legale după ce a citit un document pe care nu l-a înțeles.

„Datorită efortului comun al societății civile, Poliției Locale București și Direcției de Mediu a PMB, tăierile au fost oprite temporar. Însă tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal, fără nicio discuție”, a mai adăugat Judele.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
mediafax.ro
image
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
De unde iei brad natural ieftin în decembrie 2025: găseşti pom de Crăciun frumos sub 100 de lei
playtech.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Bărbat din Suceava, în comă după ce a intrat cu motocicleta într-un autobuz, în Indonezia. Spitalizarea lui costă zeci de mii de euro
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Ucraina e de acord cu planul de pace. Ce prevede documentul propus de SUA
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
S-a făcut lumină în cazul dispariției misterioase a femeii cu care William ar fi avut o aventură. Cine a cerut să fie "eliminată"?

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol