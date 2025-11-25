Video Scandal în Parcul IOR: copaci tăiați fără aviz, Poliția oprește lucrările, iar polițiștii locali sunt anchetați pentru neglijență

Tăierile ilegale de copaci din Parcul IOR au stârnit marți, 25 noiembrie, un adevărat scandal: cetățenii au încercat să oprească lucrările fără autorizație, iar polițiștii locali nu au intervenit. Poliția Secției 12 a ajuns prompt la fața locului, a oprit lucrările și a demarat verificări asupra persoanelor implicate.

Polițiști din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 12 Poliţie au intervenit, marți, în Parcul IOR, zona recent retrocedată, după ce au fost sesizați prin apel 112 cu privire la tăieri ilegale de copaci și un conflict între mai multe persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat că administratorul terenului tăia arbori fără a deține autorizațiile necesare, în timp ce mai multe persoane au încercat să-l oprească, generând discuții contradictorii.

Pentru prevenirea escaladării conflictului, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

În timpul intervenției, a fost identificat și un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care transporta pe domeniul public masă lemnoasă fără aviz de însoțire a mărfii.

„Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 23 Poliţie pentru clarificarea situaţiei şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii nr. 171/2020”, a mai anunţat Poliţia.

La fața locului erau și polițiști locali de la Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului, care nu au intervenit pentru a opri tăierile și nici nu au aplicat sancțiunile legale prevăzute de H.C.G.M.B., fapt pentru care Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu pentru neglijență în serviciu.

„În acest context, polițiștii Secției 12 au intervenit prompt, dispunând de îndată oprirea activității ilegale de tăiere a arborilor și stabilind identitatea tuturor persoanelor implicate. Ulterior, acestea au fost preluate de Poliția Locală a Municipiului București pentru aplicarea măsurilor contravenționale aferente competenței instituției. Având în vedere cele constatate, Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu, întrucât polițiștii locali aflați la fața locului nu au intervenit pentru a opri imediat activitatea ilegală și nu au aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă”, a transmis Poliția.

Poliția Capitalei reafirmă că acționează ferm și în litera legii pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv prin intervenții rapide menite să împiedice producerea unor prejudicii asupra mediului sau asupra proprietății publice și private.

Potrivit administratorului public al Capitalei, Lucian Judele, incidentele „par desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”, iar tăierile au fost realizate fără aviz și fără a ține cont de siguranța trecătorilor.

Judele a criticat modul în care șeful jandarmilor și-a depășit atribuțiile, afirmând că tăierile sunt legale după ce a citit un document pe care nu l-a înțeles.

„Datorită efortului comun al societății civile, Poliției Locale București și Direcției de Mediu a PMB, tăierile au fost oprite temporar. Însă tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal, fără nicio discuție”, a mai adăugat Judele.