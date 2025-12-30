Revelion 2026 în Piața Alba Iulia din București. Cine cântă și care e programul

Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine 2026 într-un eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia, miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul promite o seară de sărbătoare, cu muzică live, jocuri de lumini, artificii și efecte speciale, potrivită pentru toate generațiile.

Ce artiști cântă la Revelion 2026 în Sectorul 3

Pe scena din Piața Alba Iulia vor urca artiștii preferați ai publicului, după următorul program: AZUR la ora 20:00, 3 Sud Est la 21:00, Spitalul de Urgență la 22:00, Arsenium (ex O-Zone) la 23:00 și IRIS la 23:50 și 00:10. La miezul nopții, spectacolul va include artificii și efecte vizuale impresionante.

Programul spectacolului din Piața Alba Iulia

Evenimentul începe la ora 19:00 și va cuprinde jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale, precum și concerte live susținute de artiști cunoscuți. Spectacolul este conceput pentru toate vârstele și promite să ofere o experiență memorabilă pentru cei prezenți.

Pentru eveniment, autoritățile au anunțat modificări în transportul public și restricții de trafic în zona Pieței Alba Iulia între orele 19:00 și 01:00 în noaptea de Revelion, iar STB va introduce o linie specială de autobuz N41 pentru participanți.