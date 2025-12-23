search
Marți, 23 Decembrie 2025
Cei mai mulți români petrec Crăciunul și Revelionul acasă și cheltuie mai puțin anul acesta. Așteptările pentru 2026 sunt mai degrabă pesimiste

Publicat:

Românii intră cu prudență financiară în sezonul sărbătorilor. În contextul presiunilor economice, incertitudinilor și nevoii crescute de stabilitate, oamenii se orientează către mese în familie și au așteptări moderate pentru viitor.

Cei mai mulți români vor petrece sărbătorile acasă. FOTO Shutterstock
Cei mai mulți români vor petrece sărbătorile acasă. FOTO Shutterstock

Un recent sondaj Avangarde, realizat pe un eșantion de 900 de respondenți, care oferă și comparații cu anul precedent, inclusiv diferențe urban–rural, relevă o prudență economică în rândul populației, în prag de sărbători.

Cei mai mulți respondenți au estimat că vor cheltui la fel sau mai puțin decât anul trecut pentru sărbători. Aproape jumătate au indicat că veniturile lor au scăzut față de 2024. Căciunul și Revelionul sunt petrecute în proporție covârșitoare acasă, atât în urban, cât și în rural, iar așteptările pentru 2026 sunt mai degrabă pesimiste.

Majoritatea respondenților au afirmat că vor cheltui la fel sau mai puțin decât anul trecut, astfel: la fel -25%, mai puțin -27%, mult mai puțin- 30%,  mai mult -16%, mult mai mult- 5%, potrivit rezultatelor sondajului Avangarde

Românii din mediul urban sunt un pic mai dispuși să cheltuiască mai mult decât cei din rural.

 Cheltuieli strict pentru Crăciun

Dacă ne referim strict la Crăciun, sondajul a arătat că  românii vor cheltui:

  • La fel ca anul trecut: 46%
  • Mai puțin: 23%
  • Mai mult: 22%
  • Nu știu/nu răspund: 9%
  • În urban, procentul celor care cheltuie mai mult este puțin mai ridicat.

 Evoluția veniturilor în 2025 (vs. 2024)

 La acest capitol, percepția generală este negativă:

  • Venituri mai mici: 45–50%
  • La fel: 33%
  • Mai mari: 20%
  • Ruralul raportează o scădere mai accentuată a veniturilor.

Locul în care românii petrec Revelionul

Acasă rămâne opțiunea dominantă când vine vorba de petrecerea Revelionului:

  • De obicei: 56–60%
  • Anul acesta: 59–70%
  • La părinți/familie: 13–20%
  • La prieteni: 10–14%
  • Hotel/pensiune în altă localitate: 6–11%
  • Hotel/restaurant în localitate: 3–8%
  • Urbanul are o mobilitate ușor mai mare (mai multe ieșiri în oraș sau plecări).

Unde petrec românii Crăciunul

  • Acasă: 82–90% (dominant în ambele medii)
  • La prieteni/familie: 7–8%
  • Plecare în altă localitate: 2–5%
  • Plecare în străinătate: 1%
  • Ruralul este chiar mai stabil decât urbanul în a rămâne acasă.

Situația financiară a familiei – percepție prezentă

Cei mai mulți respondenți consideră că trăiesc mai prost decât anul trecut:

  • Mai prost / mult mai prost: 36–40%
  • La fel: 28–35%
  • Mai bine: 7–10%
  • Urbanul este ceva mai pesimist decât ruralul.

Situația financiară a familiei – așteptări pentru 2026

Când vine vorba de situația financiară și așteptările pentru anul viitor, predomină pesimismul moderat:

  • Mai prost / mult mai prost: 31–35%
  • La fel: 28–30%
  • Mai bine: 15–20%
  • Ruralul este ușor mai optimist decât urbanul.

Sondajul a fost realizat în perioada 18 - 22 decembrie 2025. 

Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,3%.

Grupul de Studii Socio‑Comportamentale Avangarde este controlat de Marius Pieleanu, sociolog cunoscut și prezent frecvent în spațiul media.

