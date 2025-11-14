search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Restricții de circulație pe Bulevardul Unirii din București, din cauza lucrărilor la Planșeul Unirii

Publicat:

Circulația rutieră va fi restricționată sâmbătă, timp de trei ore, pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului - Piața Alba Iulia. Măsura are legătură cu lucrările efectuate la Planșeul Unirii.

Lucrări la Planșeul Unirii. FOTO Facebook Primăria Sectorului 4
Lucrări la Planșeul Unirii. FOTO Facebook Primăria Sectorului 4

„În vederea continuării lucrărilor din Etapa 3 – Executarea forajului pentru piloți la obiectivul Reabilitare Planșeul Unirii, este necesară amplasarea carcaselor metalice în zonă. În acest sens, pentru realizarea manevrelor de amplasare a carcaselor metalice pe amplasament, a fost obținut Avizul Brigăzii Rutiere pentru ca în ziua de sâmbătă, 15.11.2025, să se restricționeze circulația auto pe B-dul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului → Piața Alba Iulia, în intervalul orar 07:00–10:00”, a transmis Primăria Sectorului 4, vineri, într-un comunicat postat pe Facebook.

Avizul a fost emis pentru Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de titular al Avizului PMB.

„Drum în lucru”

Constructorul are obligația de a asigura semnalizarea rutieră corespunzătoare, constând în balize și garduri direcționale, lămpi de avertizare, precum și indicatoarele „Ocolire prin dreapta” și „Drum în lucru”, se mai arată în comunicat.

Amintim că primarul Sectorului 4 și candidat în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, a semnalat marți, 11 noiembrie, apariția unor informații neadevărate potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite.

Edilul a calificat aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.

Până în prezent, lucrările aflate în fazele 1 și 2 au atins doar 25% din progresul total, iar costurile depășesc deja bugetul alocat pentru acest an. Acestea sunt programate să se încheie în 2027, iar pasajul în 2028.

Recent, constructorul proiectului a avertizat că nu va continua lucrările dacă Guvernul nu achită suma restantă de aproximativ 135 de milioane de lei.

