Cum va circula transportul public în București de Revelion. Linie nouă de noapte și devieri de traseu

Pentru noaptea de Anul Nou 2025–2026, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat măsuri speciale de circulație a mijloacelor de transport public în Capitală, în contextul evenimentului „Revelionul 2025–2026” organizat în zona Pieței Alba Iulia.

Linie nouă de noapte: N41 În noaptea de 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, va fi înființată linia de autobuz N41, care va circula la un interval de 30 de minute. Traseul acesteia va fi: Piața Presei – Bd. Mărăști – Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Str. Turda – Pasajul Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Str. Brașov – Bd. Ghencea – Ghencea, cu întoarcere pe același traseu.

Restricții de trafic și devieri pentru autobuze Organizarea evenimentului impune restricționarea traficului rutier în perioada 31 decembrie 2025, ora 19:00 – 1 ianuarie 2026, ora 01:00, pe Bd. Unirii, între Str. Lucian Blaga și Piața Alba Iulia, și pe Bd. Decebal, între Str. Dristorului și Piața Alba Iulia. Din această cauză, autobuzele liniilor 104 și N104 vor circula pe trasee modificate, la indicațiile agenților de ordine publică și a Brigăzii Rutiere.

Astfel, linia 104 va funcționa între terminalul „Piața Operei” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, după care va fi deviată pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu, revenind apoi pe traseul obișnuit. Linia N104 va circula între terminalul „Piața Unirii 4” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, deviată ulterior pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu – Str. Baba Novac, revenind pe traseul de bază.

TPBI reamintește că, între 25 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, transportul public de suprafață va funcționa conform programului unei zile de duminică.

Programul metroului de Revelion și în primele zile din 2026 Metrorex anunță că, în perioadele 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor de weekend și sărbători legale:

Magistralele 1, 2, 3 și 5: interval de 9 minute

Magistrala 4: interval de 12 minute

În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026:

23:00 – 01:00: trenuri la aproximativ 10 minute

01:00 – 05:00: trenuri la circa 20 de minute

TPBI și Metrorex recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări pentru a evita întârzierile și aglomerația.