Restricții de circulație în Pasajul Piața Muncii din cauza unei avarii la rețeaua de apă

În noaptea de 17 spre 18 octombrie, șoferii trebuie să fie atenți la restricțiile de circulație din Pasajul Piața Muncii, București. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, între orele 20.00 și 06.00, sensul către strada Vatra Luminoasă va fi parțial închis din cauza unei intervenții pentru remedierea unei avarii la rețeaua de apă și canalizare.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să urmărească eventualele devieri sau restricții suplimentare până la finalizarea lucrărilor.