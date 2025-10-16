search
„A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”. Livratorii străini, derutați de traficul din România

0
0
Publicat:

Lucrătorii străini care vin în România se confruntă adesea cu traficul, fiind diferit de cel din țara de unde vin. Mulți dintre ei spun că regulile de circulație le dau mari bătăi de cap.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Muhammad, un muncitor din Pakistan, a declarat pentru ProTV: „Prima dată când am venit aici, a fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu.”

Au păţit-o şi alţii ca el. Sunt livratori nu foarte familiarizaţi cu legislaţia rutieră, care folosesc biciclete şi trotinete.

„Foarte mulți dintre ei opresc sau staționează neregulamentar, își parchează bicicleta sau mopedul într-un loc unde poate să împiedice circulația, circulă printre benzi sau se poziționează într-un loc în așa fel încât să nu fie observați cu ușurință”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București. 

O altă problemă este că mulți dintre cei care preiau comenzi de mâncare nu folosesc un suport pentru telefon când pedalează în trafic. Astfel, nu sunt atenţi la drum.

„Se bagă în față, vin pe lateral, din părți cu viteză mare, chiar dacă sunt scutere. Îi vedem în ultima clipă”, a declarat un șofer.

În acest context, Poliția Rutieră organizează de câteva ori pe an cursuri pentru curierii străini. Cel mai recent a avut loc joi, 16 octombrie. 

„Astăzi, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcția pentru Imigrări a Municipiului București a participat la o sesiune de educație rutieră destinată cetățenilor străini care desfășoară activități de livrare de mâncare și bunuri prin intermediul platformelor digitale”, transmite Inspectoratul General pentru Imigrări într-un comunicat.

FOTO: Inspectoratul General pentru Imigrări
FOTO: Inspectoratul General pentru Imigrări

Cursul a fost organizat de Asociația Angajaților Străini din România, în parteneriat cu Brigada de Poliție Rutieră București, „având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind respectarea regulilor de circulație, responsabilitatea în trafic și prevenirea evenimentelor rutiere.”

„În cadrul evenimentului, reprezentantul Inspectoratului General pentru Imigrări a oferit participanților informații utile din domeniul de competență, referitoare la drepturile și obligațiile cetățenilor străini pe teritoriul României, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a regulilor de conviețuire și integrare”, transmite instituția.

