Video Încă un tronson al Transalpinei a fost închis din cauza vremii nefavorabile

Circulația pe un nou sector al DN 67C, Transalpina, a fost închisă joi, 16 octombrie, din cauza condițiilor meteorologice extreme, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Măsura vizează tronsonul cuprins între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200), unde fenomenenele meteo de iarnă au început deja să afecteze siguranța rutieră.

„Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulaţia rutieră pe Transalpina (DN67C) între Obârşia Lotrului (km 59+800) şi Curpăt (km 79+200). Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranţa conducătorilor auto, conform Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane”, a transmis CNAIR pe pagina sa de Facebook.

Instituția amintește că sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului este deja închis de la sfârșitul lunii septembrie, tot din cauza vremii nefavorabile.

Săptămâna trecută, mai multe turme de oi, surprinse de vremea nefavorabilă pe munte, au fost coborâte cu ajutorul drumarilor care acționau în zona DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Vremea rea continuă la munte și în zilele următoare, iar Transalpina rămâne închisă traficului rutier.