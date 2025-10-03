Vântul puternic a făcut prăpăd în București și Ilfov. Bilanțul pagubelor: copaci căzuţi, 23 de maşini avariante, acoperişuri desprinse

Vântul puternic care a lovit Capitala și județul Ilfov în noaptea de joi spre vineri a provocat pagube semnificative. Pompierii au fost solicitați la aproape 40 de intervenții, majoritatea pentru copaci doborâți de rafale, care au distrus peste 20 de autoturisme.

Codul portocaliu de vânt puternic emis pentru intervalul 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 06:00, a pus la grea încercare echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), în doar câteva ore salvatorii având de gestionat nu mai puțin de 36 de intervenții în Capitală și localitățile limitrofe.

Cele mai multe probleme au fost semnalate în București, unde pompierii au intervenit la 28 de cazuri. Dintre acestea, 20 au vizat copaci doborâți de rafale, care au avariat 23 de autoturisme. Alte trei situații au implicat elemente de construcții desprinse, punând în pericol trecătorii și locatarii, iar cinci intervenții au fost necesare pentru cabluri electrice afectate., potrivit unui comunicat al ISUBIF.

Şi în Ilfov pompierii au avut opt solicitări, dintre care șapte pentru arbori căzuți și una pentru un element de construcție desprins, cele mai afectate fiind zonele Măgurele şi Corbeanca, unde echipajele au lucrat pentru degajarea carosabilului și eliminarea riscurilor.

Vineri dimineață, pompierii încă acționau în mai multe puncte critice: pe strada Atomiştilor din Măgurele, pentru elemente de construcție desprinse; pe strada Novaci și aleea Călinești din Capitală, pentru copaci căzuți sau aflați în pericol să cadă; pe strada Reșița, unde un autoturism a fost avariat; și pe strada Primăverii din Corbeanca, unde un arbore a blocat circulația.