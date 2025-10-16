search
Joi, 16 Octombrie 2025
Directorul CNAIR, despre Lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău, care va fi deschis vineri: „Va prelua și traficul rutier de tranzit care trece prin Mizil”

Publicat:

Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat că lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, care va fi deschis circulației vineri, 17 octombrie, va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil. Explicația vine după ce Asociația Pro Infrastructura a acuzat o „bătaie de joc până în ultima clipă”.

Lotul 2 al autostrăzii A7 se deschide vineri. FOTO Facebook Cristian Pistol
Lotul 2 al autostrăzii A7 se deschide vineri. FOTO Facebook Cristian Pistol

Asociația Pro Infrastructura: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă”

„Deschidem mâine după amiază circulația pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”, a scris Cristian Pistol, joi, pe Facebook.

Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a explicat:

„Lotul 2 (Mizil - Pietroasele) al autostrăzii Ploiești - Buzău, va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin orașul Mizil”.  

Asociația Pro Infrastructura: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă”

Amintim că, Asociația Pro Infrastructura atrăgea atenția joi că, în loc ca șoferii să poată circula complet pe autostradă până în nodul A7–DN2, aflat pe lotul vecin construit de compania Nurol, descărcarea traficului spre nord nu este încă posibilă, ceea ce obligă șoferii să folosească drumurile județene pentru a ajunge în zona Buzăului.

„Autostrada A7 Mizil–Buzău se deschide vineri, dar bătaia de joc ține până în ultima clipă! Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulația pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Dar la noi niciodată nu este așa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, pe Facebook.

Potrivit acestora, șoferii care vin dinspre Ploiești vor trebui să iasă de pe A7 la kilometrul 47, pe DJ 203G, și să intre prin localitățile Stâlpu, Pietrosu, Costești sau Spătaru, în loc să poată evita complet aceste zone.

Mai mult, Asociația Pro Infrastructura acuză Ministerul Transporturilor și CNAIR de „incompetență și delăsare”, afirmând că autoritățile au avut timp suficient să se asigure că antreprenorul turc Nurol finalizează breteaua necesară pentru a permite circulația completă în ambele sensuri.

Lotul 2 al Autostrăzii A7, Mizil–Pietroasele, are o lungime de 28,35 kilometri, iar contractul – semnat în iunie 2022 cu asocierea Coni–Trace – are o valoare de 1,25 miliarde de lei fără TVA.

Cu deschiderea acestui tronson, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România ajunge la 1.353,4 kilometri, dintre care 83,5 kilometri au fost inaugurați în 2025.

Autostrada Ploiești–Buzău este împărțită în trei loturi:

- Dumbrava–Mizil (21 km), valoare 1,468 miliarde lei,

- Mizil–Pietroasele (28,35 km), valoare 1,25 miliarde lei,

- Pietroasele–Municipiul Buzău (13,9 km), valoare 1,09 miliarde lei.

Întregul proiect este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

