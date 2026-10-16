 Procurorul care a anchetat cazul Alfred Bulai, trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan | adevarul.ro
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Procurorul care a anchetat cazul Alfred Bulai, trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan

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Procurorul care a instrumentat dosarului în care fostul anchetat profesorul universitar Alfred Bulai a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat că a condus sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.

Procurorul a fost oprit în trafic de polițiști
Procurorul a fost oprit în trafic de polițiști Foto: arhivă Facebook Poliția Română

Magistratul, identificat în spațiul public drept Horia Tiugan - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului, cunoscut pentru instrumentarea dosarului în care fostul profesor universitar Alfred Bulai a fost trimis în judecată - este acuzat că a condus un autoturism sub influența unor substanțe psihoactive, potrivit DNAmedia.

Trimiterea în judecată a fost dispusă prin rechizitoriul întocmit la 14 octombrie 2026 de procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului Curții de Apel București

Anchetatorii susțin că, în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, magistratul - care activează în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie - a condus un autoturism pe drumurile publice din județul Giurgiu, deși se afla sub influența unor substanțe psihoactive.

Procurorul a fost oprit în trafic de polițiști din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Giurgiu, iar testarea efectuată la fața locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.

Ulterior, analizele toxicologice realizate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” au confirmat prezența în organism a mai multor substanțe psihoactive, printre care amfetamina și ketamina.

„Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanţele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, au precizat procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, care va analiza acuzația de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanț

Amintim că, în urmă cu trei ani, un fost procuror al Parchetului Panciu, județul Vrancea, în vârstă de 65 de ani, a intrat în atenția anchetatorilor, după ce oamenii legii au găsit în podgoria acestuia o plantație de canabis.

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