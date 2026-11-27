Adolescentul indian Raul John Aju, cunoscut drept „Copilul-minune al inteligenței artificiale din India”, a ajuns în atenția presei internaționale după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul conferinței AI Journey 2026, desfășurate la Moscova.

Foto: captura India Observer 23

În cadrul evenimentului, Putin a atras atenția asupra riscului ca elevii să devină prea dependenți de răspunsurile oferite de sistemele de inteligență artificială, potrivit NDTV

„Trebuie să îi înveți pe oameni să gândească, să-i înveți să gândească, nu să memoreze. Dar știți, oamenii, tinerii trebuie să știe și cum să memoreze lucruri, să învețe și să raționeze în același timp”, a spus liderul de la Kremlin.

Președintele rus și-a exprimat îngrijorarea că utilizarea excesivă a inteligenței artificiale ar putea afecta capacitatea de analiză și gândire critică a tinerilor.

„AI-ul este folosit adesea astăzi ca prompter, ca asistent, iar oamenii au încetat să mai gândească deloc, să înceteze să raționeze, din păcate. Nu este oare o amenințare, adică, pentru procesul educațional când apelezi la inteligență artificială?”.

„Simt că ar trebui să colaborăm cu AI

Raul John Aju a respins ideea că inteligența artificială ar trebui să înlocuiască procesul de învățare, susținând în schimb un model bazat pe colaborarea dintre om și tehnologie:

„Simt că ar trebui să colaborăm cu AI, nu doar să o folosim pentru a înlocui întregul nostru proiect”.

Dialogul dintre adolescentul indian și Vladimir Putin a devenit viral în presa internațională, fiind prezentat drept unul dintre cele mai interesante momente ale conferinței AI Journey 2026, dedicată viitorului inteligenței artificiale și impactului acesteia asupra societății.

Cine este Raul John Aju

Puștiul, în vârstă de 16 ani, originar din statul indian Kerala, este prezentat drept antreprenor, dezvoltator și educator în domeniul inteligenței artificiale, potrivit The Economic Times.

Pasiunea sa pentru tehnologie a început de la o vârstă fragedă, iar la 12 ani ar fi construit primul său robot umanoid. De asemenea, este fondatorul companiei AI Realm Technologies.

După întâlnirea cu liderul de la Kremlin, Raul John Aju a publicat pe Instagram o fotografie alături de Vladimir Putin și a vorbit despre parcursul său în domeniul tehnologiei:

„De la realizarea primului meu videoclip într-o baie, la 9 ani, până la un selfie cu președintele Putin, nici în cele mai îndrăznețe vise nu mi-am imaginat că viața mă va aduce aici.”.

Adolescentul a afirmat că experiențele acumulate de-a lungul anilor l-au ajutat să se dezvolte atât profesional, cât și personal.

„Mai mult decât orice am realizat, sunt recunoscător pentru omul care am devenit datorită acestei călătorii”, a spus băiatul.

El a explicat că participarea la conferința de la Moscova i-a oferit ocazia să interacționeze cu specialiști din domeniul inteligenței artificiale:

„Întâlnirea cu oameni incredibili la AI Journey (mult mai inteligenți decât mine) m-a făcut să realizez cât de multe mai am de învățat”.

În mesajul publicat online, Raul John Aju le-a mulțumit părinților, prietenilor și tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul parcursului său.

„Și tuturor celor care au făcut parte din această călătorie, vă mulțumesc că ați transformat în realitate visurile unui copil”.

La final, adolescentul s-a descris în aceeași manieră modestă care i-a adus popularitate în mediul online:

„Sunt încă un copil curios, doar că acum am mai multe povești de spus”.