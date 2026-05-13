Primăria amână decizia privind majorarea prețului biletului STB la 5 lei. Ciucu: „Bucureştenii cer restructurare”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, 13 mai, că există o solicitare venită din partea Societății de Transport București (STB) pentru majorarea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei.

Propunerea nu a fost însă introdusă pe ordinea de zi a Consiliului General, edilul explicând că municipalitatea așteaptă mai întâi măsuri clare de eficientizare a companiei.

Potrivit primarului, cererea de majorare a tarifelor a fost transmisă de mai multe structuri implicate în administrarea transportului public, inclusiv STB, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI), Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor, dar și managementul societății.

„Mai avem o solicitare pe care nu am pus-o pe ordinea de zi, momentan, din partea STB, din partea TPBI, din partea Consiliului de Administrație şi din partea AGA a STB, a managementului societății, să crească biletul de la 3 la 5 lei”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit Antena3.

Edilul a subliniat că o eventuală scumpire nu poate fi luată în calcul fără o reformă internă a operatorului de transport, în condițiile în care bugetul companiei este considerat prea mare.

„Nu am pus-o pe ordinea de zi, pentru că mi se pare normal – şi bucureștenii cer – să existe restructurare la STB, pentru că în acest moment bugetul este foarte, foarte mare”, a adăugat acesta.

Ciucu a precizat că reorganizarea planificată nu va afecta personalul direct implicat în transportul public, precum șoferii, vatmanii sau muncitorii.