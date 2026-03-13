Radiografia „găurilor negre” din București. Audit extern la STB și Termoenergetica pentru a evita falimentul

Consiliul General i-a dat undă verde primarului Ciprian Ciucu să înceapă un audit extern de urgență la STB și Termoenergetica, în încercarea de a salva cele două companii de la un faliment iminent care ar putea paraliza Capitala.

Proiectul a fost adoptat în forma inițială, cu 31 de voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 13 abțineri.

Primul amendament depus, legat de STB, a obținut 25 voturi „pentru”, 8 abțineri și 17„împotrivă”. Cel de-al doilea amendament, legat de Termoenergetica, a strâns tot 25 voturi „pentru”, 9 abțineri și 15 „împotrivă”.

„Dimensiunile datoriilor acumulate impun efectuarea unor audituri externe în scopul identificării naturii pierderilor financiare survenite și a valorilor lor exacte, pentru a putea fi recuperate și pentru a corecta mecanismele care au condus la producerea lor”, arată în referatul de aprobare din documentația proiectului.

Săptămâni de amânări

Primarul general a mai încercat și în luna ianuarie să obțină dreptul de a face audit la STB și Termoenergetica, companii aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Atunci a fost respins proiectul cu votul consilierilor generali ai PSD, PUSL și AUR.

Ulterior, trei săptămâni la rând au fost amânate ședințele Consiliului General din lipsă de cvorum.

„În acest moment, Bucureștiul este într-o situație critică din cauza unor efecte care s-au acumulat pe parcursul multor ani, începând cu problemele sistemice de la STB și Termoenergetica, continuând cu companiile municipale ineficiente, găuri negre, continuând cu faptul că Guvernul Ciolacu a luat în 2025 și 2024 3,5 miliarde de la Primăria Capitalei, cu toate aceste datorii și lucruri care explodează zilnic”, a precizat Cipiran Ciucu în urma ultimei ședințe amânate săptămâna trecută.

Plan în 12 pași

Managerii STB au propus în februarie un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile totale se ridică la 1,6 miliarde de lei. Printre măsuri se numără „reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a directorilor cu 50%”. Planul ar urma să ducă la o economie lunară de 80.000 de euro.

Planul de redresare al STB a început cu tăieri salariale: 4.500 de angajați vor câștiga cu 20% mai puțin, după ce săptămâna de lucru a fost redusă la 4 zile.

Amintim că, pe 11 februarie, Ciprian Ciucu a efectuat o vizită neanunțată la Autobaza STB din Floreasca, construită în 1950, unde a discutat cu muncitorii, şoferii şi vatmanii. Controlul-surpriză a scos la iveală probleme serioase: lipsa pieselor de schimb, infrastructură învechită şi salarii mici.

Apoi, pe 16 februarie, Ciucu a anunțat o radiografie a costurilor și datoriilor STB, informând că a găsit acolo nu mai puțin de 200 de directori și șefi. Comparativ, costurile din STB se ridică la nivelul a două bugete ale municipiului Brașov, a arătat edilul la acel moment.