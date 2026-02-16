Ciucu anunță măsuri la STB: „Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât două oraşe Brașov”

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară, după ce a analizat organigrama și procesele de management ale Societății de Transport București (STB), că va organiza noi întâlniri cu conducerea societății și cu sindicatele. Ulterior, va fi agreat un plan de reechilibrare bugetară.

„Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc că STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General. Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine!”, a scris primarul Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu a subliniat că în cadrul STB lucrează aproximativ 250 de economiști și aproape 200 de directori și șefi.

„În STB avem circa 250 de economiști și circa 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează circa 200 de oameni”, a spus Ciucu.

Primarul a atras atenția și asupra situației financiare a societății.

„Datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual circa 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde, cu școli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. Deci acum STB-ul a ajuns să ne coste cât două municipii Brașov”, a spus acesta.

Ciprian Ciucu a precizat că, deși STB nu se află direct sub autoritatea primarului general, ci sub Consiliul General al Municipiului București și ADITPBI, el consideră că este necesară implicarea sa

„Nu pot să nu mă implic, pentru că nu m-ați votat să mă uit în altă parte în timp ce lucrurile merg prost”, a adăugat primarul.

De asemenea, primarul Ciucu a mai menționat că bugetul mediu al sectoarelor din București este între 2,7 și 3 miliarde de lei, iar STB consumă resurse comparabile cu bugetul unei primării de sector.



