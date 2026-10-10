Primarul Ankarei, fascinat de București: „Are o arhitectură impresionantă”

Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, a vizitat Bucureștiul alături de primarul general Ciprian Ciucu, în cadrul unei vizite oficiale de trei zile. Cei doi au mers cu autobuzul turistic prin Capitală, au vizitat Insula Lacul Morii și au ajuns la Ateneul Român.

Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, a vizitat Bucureștiul. Foto: Facebook

„E frumos Bucureștiul. Mi-a plăcut, are o arhitectură impresionantă”, a declarat edilul turc, potrivit Primăriei Capitalei.

La Insula Lacul Morii, Ciprian Ciucu i-a prezentat proiectele de amenajare a zonei, inclusiv plantarea a 200 de copaci și construirea unui parc liniar de aproximativ doi kilometri, la baza digului.

În cadrul întâlnirii de vineri de la Primăria Capitalei, cei doi edili au discutat despre îmbunătățirea legăturilor aeriene dintre orașe, colaborarea dintre universități și instituții culturale, dar și dezvoltarea turismului medical.

Ciprian Ciucu a subliniat că își dorește relații economice mai strânse între cele două capitale.

„Două orașe sunt cu adevărat înfrățite când oamenii au schimburi. Ne-am propus să facilităm și să catalizăm o legătură economică mai strânsă între București și Ankara”, a declarat primarul general.

La rândul său, Mansur Yavaş a mulțumit României pentru sprijinul acordat Turciei în privința aderării la Uniunea Europeană și a vorbit despre construirea unor relații durabile între cele două țări.