 Primăria Capitalei taie din ajutoarele pentru părinți. Voucherul Materna dispare, iar stimulentul pentru nou-născuți scade | adevarul.ro
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Primăria Capitalei taie din ajutoarele pentru părinți. Voucherul Materna dispare, iar stimulentul pentru nou-născuți scade

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Consiliul General al Municipiului București a decis vineri să reducă o parte dintre cheltuielile cu programele sociale ale Capitalei. Voucherul Materna pentru femeile însărcinate a fost eliminat, iar stimulentul acordat pentru nou-născuți a fost redus de la 2.500 la 2.000 de lei, relatează Agerpres.

Voucherul Materna dispare, iar stimulentul pentru nou-născuți scade
Voucherul Materna dispare, iar stimulentul pentru nou-născuți scade Foto: Arhivă

Decizia privind programul Voucher Materna a fost aprobată cu 29 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”. Programul, introdus în 2018, oferea gravidelor cu domiciliul sau reședința în București un sprijin de 2.000 de lei, acordat în două tranșe, pentru medicamente și servicii medicale.

Potrivit documentelor aprobate de CGMB, programul presupunea cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, bani pe care municipalitatea susține că nu îi mai poate aloca în actualul context bugetar. La sfârșitul lunii iulie, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București avea întârzieri cumulate de peste 650 de milioane de lei la plata programelor de stimulente locale.

Municipalitatea susține că eliminarea Voucherului Materna este justificată și prin faptul că o serie de servicii medicale prenatale sunt deja decontate prin sistemul național de sănătate.

Cine mai poate primi bani pentru nașterea unui copil

În aceeași ședință, CGMB a aprobat reducerea stimulentului pentru nou-născuți de la 2.500 la 2.000 de lei. Sprijinul nu va mai fi acordat însă tuturor părinților eligibili în forma anterioară.

Banii vor fi acordați, între altele, mamelor cu dizabilități, mamelor minore, celor aflate în situații critice sau de vulnerabilitate și mamelor care beneficiază de venit minim de incluziune. Sunt incluse și mamele care nasc copii cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict.

Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe baza unei cereri depuse în termen de cel mult trei luni de la naștere. Printre condiții se numără ca ambii părinți să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni și nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din Capitală.

Deciziile vin în contextul problemelor financiare ale municipalității și al întârzierilor acumulate la plata mai multor stimulente sociale.

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