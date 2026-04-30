Primăria Capitalei a recepționat oficial Pasajul Basarab la 15 ani de la inaugurarea și deschiderea circulației, a anunțat joi primarul general Ciprian Ciucu, în cadrul dezbaterii publice privind bugetul instituției pentru acest an.

Decizia deschide calea pentru lucrări de punere în siguranță și reabilitare, necesare după ani în care construcția nu a beneficiat de întreținere.

Potrivit edilului, lipsa recepției a împiedicat autoritățile să intervină asupra pasajului, ceea ce a dus la degradarea accentuată a structurii.

Primarul a explicat că documentele necesare au lipsit timp de mai mulți ani, fiind ridicate în original în cadrul unor anchete, ceea ce a blocat finalizarea formalităților administrative.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab. Și nu știți prin câte am trecut în scurta perioadă de când sunt primar general. Bine, recunosc, discuțiile erau începute dinainte să vin eu. Nu am făcut recepția pentru că nu aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că le luase DNA-ul. Și DNA-ul trebuie să dea înapoi. Le-am dat în original și ani de zile nu au putut să facă recepția. Dar am depășit acest moment, am negociat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Lucrările de reabilitare încep în această vară

Ciprian Ciucu a anunțat că lucrările de punere în siguranță a pasajului vor începe în vara acestui an. O parte din costuri vor fi suportate de constructor, iar restul vor fi acoperite din bugetul municipalității.

Pentru această intervenție, Primăria Capitalei a alocat 20 de milioane de lei în proiectul de buget pe 2026. Acesta a avertizat că șoferii trebuie să se aștepte la restricții de trafic în perioada lucrărilor.

„Ne apucăm să-l punem în siguranță. O parte dintre cheltuieli le va suporta constructorul, și pe această cale îi mulțumesc. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că el în timp s-a stricat, a ruginit și așa mai departe, e normal să ni le asumăm noi. Că nu-i vina constructorului că noi n-am recepționat. Iarăși, poate pentru unii e o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab”, a precizat Ciprian Ciucu.

Un proiect de aproape 240 de milioane de euro

Pasajul Basarab a fost inaugurat în iunie 2011, după aproape cinci ani și jumătate de lucrări, investiția ridicându-se la aproape 240 de milioane de euro.

Deși a fost deschis circulației, lipsa recepției oficiale a făcut imposibilă realizarea lucrărilor periodice de întreținere, ceea ce a contribuit la degradarea construcției. Recepționarea de acum permite demararea intervențiilor necesare pentru readucerea pasajului la standarde de siguranță.